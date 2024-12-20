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法拉盛地下賭場遭聯邦聯合紐約市警一鍋端 3涉案華人被捕

記者高雲兒╱紐約報導
今年上半年，該處因涉嫌非法賭博活動並發生搶劫事件，曾引起紐約市警局的關注。(記者高雲兒╱攝影)
今年上半年，該處因涉嫌非法賭博活動並發生搶劫事件，曾引起紐約市警局的關注。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市法拉盛41路133-15號的一處建築因涉及地下賭博和洗錢，於17日晚間被聯邦執法人員和紐約市警局大規模搜查，三名涉案華人被捕；附近的華人紛紛叫好，表示此問題早就應該解決。

行動由市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)...
行動由市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)和國土安全調查局(HSI)聯合執行，因案件不僅涉及非法賭博，還存在洗錢等犯罪行為。(目擊者提供)

據紐約市警局(NYPD)透露，當晚的行動中，執法人員依據搜查令對該地進行了突擊檢查，並查封了其中的地下賭場。行動由市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)和國土安全部調查署(HSI)聯合執行，因案件不僅涉及非法賭博，還存在洗錢等犯罪行為。

紐約市法拉盛41路133-15號的一處建築因涉及地下賭博和洗錢，日前被聯邦執法人...
紐約市法拉盛41路133-15號的一處建築因涉及地下賭博和洗錢，日前被聯邦執法人員和紐約市警局大規模搜查。(目擊者提供)

在此次行動中，三名涉案嫌疑人被逮捕。警方公布了被捕者的信息，包括29歲女性林宣(Xuin Lin，音譯，下同)、53歲女性嚴耿(Yan Geng)以及41歲男性陳吉旺(Jiwong Chen)。三人均被指控涉嫌促進賭博活動(Promoting Gambling)。

今年上半年，該處因涉嫌非法賭博活動並發生搶劫事件，曾引起紐約市警局的關注。根據當地居民反映，此場所非法賭博的問題，已經對社區安全和居民生活構成威脅。附近的一位居民說：「法拉盛很多問題都是賭博帶來的，地下賭場帶來很多癮君子和流浪漢，賭錢了在這裡喝酒嫖妓，影響市容！」

還有居民呼籲當局積極處理法拉盛的其他地下賭場。最近幾年，法拉盛因為地下賭場發生的搶劫和傷人糾紛不少，如2022年，一名五旬華裔男子在富蘭克林大道附近的地下賭場賭博時，因發生糾紛遭六人襲擊。一名不願透露姓名的商家表示，「我們看到的只是冰山一角，這些賭場背後可能還有犯罪。如果不徹底取締，問題只會越來越嚴重。」

目前，該案件仍在進一步調查中。

法拉盛 紐約市 華人

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