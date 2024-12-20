亞當斯前首席顧問 被控收建商10萬為兒子買跑車

前市府首席顧問瑪婷(中)被控受賄，圖為瑪婷被起訴當日戴著手銬被押送至法庭過堂。(記者許君達／攝影)

紐約市 曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)與紐約市監察局局長施特勞勃(Jocelyn E. Strauber)19日宣布，以共謀賄賂的罪名起訴與紐約市長亞當斯 (Eric Adams)關係密切的前市府首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)和她的兒子馬丁二世(Glenn Martin II)，以及涉嫌向他們行賄的兩名地產商人。瑪婷與另外三名被告當日下午在曼哈頓的刑事法庭過堂，均表示不認罪。

起訴書稱，被告商人德維維迪(Mayank Dwivedi)和瓦伊德(Raizada Vaid)2023年8月向馬丁二世贈送了兩張價值各5萬元的支票 ，其中一張支票上備註為「私人貸款」；馬丁二世收到支票後，將其存入自己與瑪婷的共同帳戶。此後不久，馬丁二世花11萬3000元購買了一輛最新款保時捷跑車。檢方表示，若無那筆10萬元的賄賂款，母子兩人都買不起這輛車。起訴書還稱，雖然贈款被標註「貸款」，但瑪婷母子均未能提供任何還款的財務紀錄。

白艾榮在記者會上說，瑪婷對於自己的行為屬違法心知肚明。根據起訴書，為了逃避監管，瑪婷要求所有涉案人員都使用難以被追蹤或監控的加密通訊軟體Signal聯絡，並專門約定了一些暗語，她還為自己的Signal軟體設置了「閱後即焚」功能以避免留下證據。

除直接涉嫌犯罪的現金交易外，起訴書還列舉了瑪婷與兩名被告商人之間長達近兩年的通訊紀錄。紀錄顯示，在曼哈頓經營酒店及酒吧等業務的瓦伊德通過德維維迪，從2022年11月起就與瑪婷建立起聯繫，向她抱怨建設及經營項目審批遲緩的問題，並向她尋求幫助。當年12月8日，瑪婷在與瓦伊德見面後，向市樓宇局(DOB)負責人發短信要求加速審批瓦伊德的酒吧項目，結果當瓦伊德再次提出審批申請後，當天就獲得了批准。作為回報，瑪婷向兒子馬丁二世發送消息，稱他的時裝項目在商人的關照下「100%沒問題」。

此後，瓦伊德又就他的酒店項目向瑪婷求助，還通過瑪婷與聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯絡，請求陸天娜依據慣例幫助過問他的一名簽證陷入困難的親屬。而在今年早些時候，馬丁二世則因希望經營一間Chick-fil-A特許加盟店而向德維維迪求助。

現年63歲的瑪婷與亞當斯的交情長達數十年，是亞當斯最親密的親信和政治盟友之一。瑪婷今年9月開始遭到調查，並於12月15日宣布辭職。目前，亞當斯本人也因貪腐指控而遭到聯邦起訴，但白艾榮強調，瑪婷的案件是獨立的，與亞當斯案無關。

根據起訴書，四人共同被控一項四級共謀罪(conspiracy)，德維維迪和瓦伊德被控一項一級行賄罪(bribery)、瑪婷和馬丁二世被控一項一級受賄罪(bribe recieving)和一項三級洗錢罪(money laundering)。