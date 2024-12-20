東百老匯超市橫屍案 華男過堂 恐終身監禁

華埠東百老匯超市橫屍案，嫌犯林世春面臨終身監禁。(記者劉梓祁／攝影)

在罪案頻發的曼哈頓華埠 東百老匯 (East Broadway)，上月初一名華裔男遊民在清晨遭人捅死，其屍體在超市外被發現，嫌疑人林世春(Shichun Lin, 音譯)在逃至外州後被捕；還押紐約後，他於19日(周四)過堂並被控一級謀殺罪，可能面臨無期徒刑。

根據曼哈頓地區檢察官辦公室，大陪審團對58歲的林世春提起一級謀殺罪和二級謀殺罪兩項指控，因其在11月7日「有意圖地」導致他人死亡。起訴書指，林世春在謀殺受害者過程中還曾實施搶劫，並在犯罪後立即逃跑。

地區檢察官辦公室表示，死者並非該犯罪的參與者。據市警(NYPD)消息，死者被辨認為鄭勤成(Kan Shing Cheung, 音譯)，68歲，沒有固定住所。本報所獲監控片段顯示，林世春作案後留在原地擦拭血跡，並盜走了鄭勤成身上數百元現金。

若林世春被判一級謀殺罪成立，他可能面臨終身監禁，不得假釋。當日，他被市警華埠五分局警探押至法院過堂，身著與被捕時相同的上衣。過程中，林世春始終保持沉默。上月25日，林世春在田納西州(Tennessee)被捕。

案發當天，五分局接報稱位於東百老匯109號的「新中華超市」入口台階處發現屍體。警員到場發現死者有多處刀傷，經急救後確認死亡。監控畫面顯示，在凌晨3時12分，林世春出現在超市外，當時鄭勤成正在超市側門熟睡。

期間，用帽子和口罩遮擋頭部的林世春不斷在台階間踱步，並多次靠近觀察對方。隨後，他將黑色膠袋撕開圍於腰間，並從紅色膠袋中掏出菜刀，在探頭觀察街道兩側後，於3時23分上前犯案。畫面顯示，謀殺過程僅持續十餘秒，棉被下的死者未有抵抗。

案發地周邊居民表示，林世春過去數月均在東百老匯的橋底露宿，為人「脾氣粗暴且煩躁」，經常和他人爭吵。多位相識說，林世春曾多次前往外州打工，但都因性格問題導致「沒一兩天就回來」。