聯合健保案兇嫌同意回紐約受審 若持槍謀殺成罪最高判死刑

涉嫌殺害聯合健保公司執行長的孟喬內(中)，19日被多名全副武裝警察押解回紐約受審，到曼哈頓聯邦法院過堂。他被控四項聯邦罪名，包括一級謀殺，若罪名成立可能會被判處死刑。(美聯社)

涉嫌殺害聯合健保公司執行長的兇手孟喬內 (Luigi Mangione)，19日在賓州法庭同意被送回紐約受審後，當庭立即移交給在庭上等候的紐約警察，隨即押解到機場搭乘小型飛機到紐約長島，隨後前往曼哈頓 聯邦法院出庭。他被控四項聯邦罪名，包括一級謀殺，若罪名成立可能會被判處死刑。

在15分鐘的過堂程序，26歲的孟喬內一直戴著腳鐐，他向法官表示明白相關指控後，法官決定將他還押不准保釋。

孟喬內最初拒絕被送到紐約審理，但19日在賓州兩度出庭時，先是同意放棄有關偽造身分文件及涉及槍枝的初級聆訊，之後再同意被送回紐約。整個押解過程，紐約警方都是如臨大敵，在長島機場轉乘直升機到曼哈頓，除了十多名手持突擊步槍的全副武裝警察外，外界根本不知他已被押返紐約。

起訴書指控孟喬內犯有兩項跟蹤罪、一項使用槍枝謀殺罪及一項持槍犯案罪，其中持槍謀殺罪有可能被判死刑，聯邦檢察官將在未來幾個月內決定是否採取這個做法。

至於紐約檢察官較早時提交給州法庭的起訴書，控告孟喬內犯有恐怖主義行為謀殺罪。由於紐約州沒有死刑，他最多被判處終身監禁不得假釋。

對此，孟喬內的代表律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)說，這起涉及州與聯邦的雙重案件，使辯方處於極不尋常的境地。她表示保留稍後申請保釋的權利，但拒絕評論案件。

調查人員相信，孟喬內的殺人動機是緣於對美國醫療保健系統及醫療保險 企業貪婪的不滿及憤怒。

事件也已引發民眾對醫療保險公司的不滿，很多同情者都視孟喬內為「當代羅賓漢」，甚至為他創建多個線路募款帳號，籌措辯護基金，其中在眾籌網站GiveSendGo上的基金，截至19日晚間已募集超過16萬元，目標為50萬元。

對於網上為孟喬內眾籌辯護基金，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)指做法令人感到不安及厭惡，聲言會保持警惕，正在考慮採取其他行動。