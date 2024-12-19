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聯合健保案兇嫌同意回紐約受審 若持槍謀殺成罪最高判死刑

編譯盧炯燊／即時報導
涉嫌殺害聯合健保公司執行長的孟喬內(中)，19日被多名全副武裝警察押解回紐約受審，到曼哈頓聯邦法院過堂。他被控四項聯邦罪名，包括一級謀殺，若罪名成立可能會被判處死刑。(美聯社)
涉嫌殺害聯合健保公司執行長的孟喬內(中)，19日被多名全副武裝警察押解回紐約受審，到曼哈頓聯邦法院過堂。他被控四項聯邦罪名，包括一級謀殺，若罪名成立可能會被判處死刑。(美聯社)

涉嫌殺害聯合健保公司執行長的兇手孟喬內(Luigi Mangione)，19日在賓州法庭同意被送回紐約受審後，當庭立即移交給在庭上等候的紐約警察，隨即押解到機場搭乘小型飛機到紐約長島，隨後前往曼哈頓聯邦法院出庭。他被控四項聯邦罪名，包括一級謀殺，若罪名成立可能會被判處死刑。

在15分鐘的過堂程序，26歲的孟喬內一直戴著腳鐐，他向法官表示明白相關指控後，法官決定將他還押不准保釋。

孟喬內最初拒絕被送到紐約審理，但19日在賓州兩度出庭時，先是同意放棄有關偽造身分文件及涉及槍枝的初級聆訊，之後再同意被送回紐約。整個押解過程，紐約警方都是如臨大敵，在長島機場轉乘直升機到曼哈頓，除了十多名手持突擊步槍的全副武裝警察外，外界根本不知他已被押返紐約。

起訴書指控孟喬內犯有兩項跟蹤罪、一項使用槍枝謀殺罪及一項持槍犯案罪，其中持槍謀殺罪有可能被判死刑，聯邦檢察官將在未來幾個月內決定是否採取這個做法。

至於紐約檢察官較早時提交給州法庭的起訴書，控告孟喬內犯有恐怖主義行為謀殺罪。由於紐約州沒有死刑，他最多被判處終身監禁不得假釋。

對此，孟喬內的代表律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)說，這起涉及州與聯邦的雙重案件，使辯方處於極不尋常的境地。她表示保留稍後申請保釋的權利，但拒絕評論案件。

調查人員相信，孟喬內的殺人動機是緣於對美國醫療保健系統及醫療保險企業貪婪的不滿及憤怒。

事件也已引發民眾對醫療保險公司的不滿，很多同情者都視孟喬內為「當代羅賓漢」，甚至為他創建多個線路募款帳號，籌措辯護基金，其中在眾籌網站GiveSendGo上的基金，截至19日晚間已募集超過16萬元，目標為50萬元。

對於網上為孟喬內眾籌辯護基金，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)指做法令人感到不安及厭惡，聲言會保持警惕，正在考慮採取其他行動。

孟喬內 醫療保險 曼哈頓

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