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H-1B簽證新規 華人：拜登卸任前的政治宣示 缺乏實際利好

記者許君達／紐約報導
國土安全部(DHS)17日公布臨時工作簽證H-1B新規，但部分華人畢業生認為其政治宣示意涵遠大於實際作用。圖為求職者在波士頓一場就業博覽會找工。(美聯社)
國土安全部(DHS)17日公布臨時工作簽證H-1B新規，但部分華人畢業生認為其政治宣示意涵遠大於實際作用。圖為求職者在波士頓一場就業博覽會找工。(美聯社)

國土安全部(DHS)17日公布臨時工作簽證H-1B新規，旨在讓外籍專業技術人才留美工作的規範更加明確、流程更有靈活性。然而根據文本，新規並未對H-1B簽證申請者提供更有吸引力的利好，部分華人畢業生認為其政治宣示意涵遠大於實際作用。

國土安全部的新聞稿指出，新規明確界定了H-1B簽證上限豁免的範圍與標準，特別是與學術相關的非營利機構，在為外籍雇員擔保H-1B簽證時，無需受數量上限限制，也就是說，這些受益者不必參與年度「抽籤」。此外，新聞稿還強調了新規對「抽籤」規則的明確說明，並禁止「一人多抽」。

然而，今年剛參與抽籤並中籤的劉先生表示，這些規定都不是新的。「抽籤豁免」制度歷來有之，而禁止「一人多抽」則是今年年初增加。所謂的新規，不過是把這些現有規範重新加以表述而已。

此外，新規的具體文本中還進一步明確了對「專業」人才的描述，意味著未來更加強調H-1B受益者的「術業有專攻」，即專業對口。然而在美就讀人文類專業、畢業後從事文化行業工作的劉先生認為，他所在的領域很難像科技業那樣，能夠把學術經歷和工作內容嚴格對應起來，他自己今年在中籤後便遭遇了一次審查，移民局認為他所提交的材料不足以證明所從事的工作「專業對口」，結果使他在花費了大量額外錢財後，才在律師的幫助下補繳材料並成功過關，整個過程耗時逾兩個月，充滿了心理上的折磨。

今年剛剛畢業的馬同學將參與明年的H-1B申請和抽籤。她也認為，新規給人的感覺只是拜登在卸任前的一種政治宣示，「摸摸頭安撫一下，不要對未來過於恐慌。」然而事實上，新規中提到的具體規範並不明確，也看不出有哪些條文能對下屆政府產生制衡作用，甚至在一些地方，比如對於「高等人才」的定義，反而還有可能為未來川普政府給申請者增加障礙提供現成的陷阱，「我們都像是砧板上的魚肉，始終不會有安全感。」

H-1B 工作簽證 國土安全部

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