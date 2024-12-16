社會服務局人員赴華康會 處理糧食券被盜用問題

社會服務局糧食劵外展人員到華康會幫助糧食劵被盜用的居民。(記者胡聲橋╱攝影)

進入12月，布碌崙 (布魯克林)的糧食券 (SNAP)被盜問題突然嚴重起來。市社會服務局的糧食券外展人員15日到華人健康協會(華康會)幫助受害者處理糧食券被盜問題。候任第17選區州參議員 陳學理(Steve Chan)也到場了解情況，希望問題早日解決。

社會服務局的糧食券外展人員通常每周四到華康會位於班森賀86街2336號的會所為居民處理糧食券被盜用問題，協助居民申請補償。最近隨著糧食券被盜人數激增，糧食券外展人員魏(Nguy)女士帶著兩名同事，到華康會專門現場進行處理。據魏女士介紹，過去兩個周四，她根本處理不完糧食券被盜的個案，所以才決定在周日額外辦一個專場。

據華康會的工作人員介紹，15日當天活動共為近50名糧食劵被盜用受害者提供幫助。此外，19日(周四)的活動目前已有約40名受害者報名登記。

到華康會尋求幫助的胡女士介紹，今年4月，她的糧食券已經被盜用過一次，裡面的500元被盜用一空。此後，她換了新的糧食券卡，還關閉了糧食券網上使用和外州使用的功能。根據胡女士顯示的帳號信息，她的帳號12月6日0時充值約500元，再加上原有的200多元，帳戶餘額為700多元。下午2時31分，當胡女士使用糧食券購物時，三次刷卡被拒。她查看糧食卡發現，6日下午12時37分，38分和45分，她的糧食卡三次在布碌崙和曼哈頓被盜刷，最後帳戶只剩下了7分錢。胡女士馬上就明白，她的糧食券再次被盜用。同時前來尋求幫助的吳女士的糧食卡也是在6日被盜用，被盜金額大約是250元。

魏(Nguy)女士認為，對於糧食券使用者來說，目前為止最安全的做法就是關閉糧食券，只有在使用時才開鎖，使用完繼續上鎖。魏女士認為糧食券最常見被盜用的方法就是竊賊在商店的刷卡機上加裝盜刷設備。當記者問是否有可能整個糧食卡系統遭駭客入侵時，魏女士不否認有這種可能性，她說當局正在展開調查。