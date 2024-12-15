無人機頻繁騷擾 紐約史都華機場關閉1小時 霍楚促聯邦積極調查

近日民眾一再目擊有無人機在新澤西及紐約上空飛行，13日晚因無人機飛至紐約上州機場領空，導致機場跑道關閉約一個小時。(截屏自ABC News畫面)

困擾新澤西州和紐約州近一個月的空中無人機 疑雲更加升溫。13日晚間，位於紐約上州 的史都華機場(Stewart Airfield)因無人機活動被迫關閉跑道約一小時，為此州長霍楚 (Kathy Hochul)14日表示對這一狀況已「忍無可忍」，要求聯邦積極展開調查，新州州長墨菲(Phil Murphy)也已致信總統拜登陳情。

13日晚，因空域內檢測到無人機活動，位於紐約上州的史都華機場的跑道關閉了約一小時。該機場同時運營民用和軍用航班，並靠近一處空軍國民警衛隊(New York Air National Guard)基地。

困擾新澤西州及紐約州的無人機活動日益頻繁，13日晚導致紐約上州機場跑道關閉約一個小時。圖為紐約州一機場上空的神秘無人機。(截圖自Instagram視頻) 13日晚，因空域內的無人機活動，位於紐約上州的史都華機場的跑道關閉了約一小時。圖為史都華機場。(取自紐新港務局官網)

霍楚在聲明中表示，無人機侵擾問題已經「忍無可忍」，她不得不介入處理。今年11月中旬，霍楚已指示州情報中心調查該事件，並與聯邦執法機構協調處理相關問題，目前仍在進行中。

為了讓州執法機構能更有效處理這一問題，霍楚呼籲國會通過「反無人機系統權限安全與再授權法案」(Counter-UAS Authority Security, Safety, and Reauthorization Act)。該法案將改革現行法律賦予的權限，加強聯邦航空管理局(FAA)對無人機的監督，並擴大反無人機活動的執行範圍至部分州及地方執法機構。

與此同時，新州州長墨菲也致信總統拜登，尋求聯邦政府協助解決無人機問題。他對無人機出沒表示「日益擔憂」，要求聯邦政府提供更多資源，以充分了解調查背後的原因。

白宮官員曾表示，許多目擊事件很可能只是飛機的誤判。白宮、聯邦調查局及國土安全部近日均表示，這些無人機，對國家安全、人民安全並不構成威脅。但共和黨籍聯邦眾議員范德魯(Jeff Van Drew)稱，國防部未吐實情。

自11月中旬起，這些大型無人機開始出現在新澤西北部上空，每晚規律地盤旋。部分居民表示，凌晨醒來時仍能看到這些明亮的不明飛行物，甚至直到清晨太陽升起時仍未離開。聯邦調查局(FBI)已呼籲居民提供相關視頻、照片或線索，以協助調查。