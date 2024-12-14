紐約亞洲電影節總監 在MOCA談亞裔電影崛起

亞洲電影節總監賈米爾(左)在華埠MOCA談亞裔電影的崛起。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約亞洲電影節(NYAFF)行政總監賈米爾(Samuel Jamier)，近期在曼哈頓華埠 美國華人博物館 (MOCA)進行對談，探討亞洲電影的興起和自己的電影經驗，強調電影對文化認同和代表性的影響，以及選片過程中的多樣性和團隊合作的重要性。

在和MOCA項目總監吳一凡(Neil Wu-Gibbs)的對話中，賈米爾提到他在2007年開始策畫電影節時，專注於日本和韓國電影。隨著時間的推移，他推動電影節有從單一專家選片到團隊合作選片的轉變，反映了對多元文化和專業意見的重視。

賈米爾強調，與團隊的對話和協商是保持電影節活力和相關性的關鍵。此外，他還討論了亞洲娛樂業在全球娛樂市場中日益增長的份量，以及其如何影響美國的文化景觀。他說，亞裔社群逐漸在主流文化中確立地位，並不斷有熱門作品，如「寄生上流」(Parasite)和「夢想之地」(Minari)等。

賈米爾還說，亞洲電影不僅是許多社區尋找文化認同和消解思鄉之情的渠道，且許多亞裔電影 製作人正逐漸擺脫傳統敘事，探索更廣泛的主題和複雜的角色，不僅呈現了亞裔的生活經驗，也反映了他們與廣泛社會的融合。

對於電影節的未來，賈米爾希望能夠繼續發展其國際影響力，同時保持對質量的追求。他認為透過持續的創新和對話，電影節可以保持其在紐約乃至全球的獨特地位，並促進對全社會對亞裔藝術更廣泛的欣賞。

他表示，希望亞洲電影節能繼續作為一個橋梁，連接不同的文化和觀眾，激發更多觀眾的思考和對話。儘管如此，他也坦言，雖然亞裔的人口和電影正蓬勃發展，但對於當選總統川普上任後的光景仍「難以預測」。

自2002年創辦以來，該電影節每年都以亞洲電影中最優秀、最具突破性的作品為目標。作為北美首個致力於推廣當代亞裔導演作品的電影節，其持續放映不同風格的電影，並在本年授予演員謝霆鋒(Nicholas Tse)「亞洲之星獎」。