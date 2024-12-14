3華女涉人口販運、賣淫 俄州落網
俄亥俄州警方和檢方通過長達一年的調查，近日起訴涉嫌人口販運並經營非法按摩店的三名華人女子，其中一名來自紐約法拉盛，每人均涉及五項以上的罪名，若罪成，將面臨十年到30年的監禁。
俄亥俄州馬霍寧谷(Mahoning Valley)地區檢察官辦公室日前宣布，其人類販運專案小組經過一年的深入調查後，大陪審團已起訴涉嫌在比弗鎮(Beaver Township)和斯普林菲爾德鎮(Springfield Township)經營非法按摩店的三名女性，分別是來自維吉尼亞州的51歲程愛心(Aixin Cheng，全部皆音譯)、來自伊利諾州的50歲龔金枝(Jinzhi Gong)，以及來自法拉盛的54歲呂曼蓉(Man Ryung Yeo)。
三人面臨多項指控，其中程愛心面臨的指控最重，共涉及10項罪名，包括重罪的腐敗活動參與(engaging in a pattern of corrupt activity)、共謀罪(conspiracy)、三項推銷賣淫、洗錢、一項持有犯罪工具(possessing criminal tools)以及輕罪賣淫罪(misdemeanor soliciting prostitution)；一旦罪名成立，她可能面臨30年的監禁。
此外，呂曼蓉被控六項罪名，包括腐敗活動、共謀、洗錢、兩項輕罪賣淫以及一項持有犯罪工具，若罪成可能面臨20年監禁。龔金枝則被控五項罪名，包括腐敗活動、推銷賣淫、持有犯罪工具、無牌行醫(practicing medicine without a license)以及輕罪賣淫，罪成可能面臨超過十年的監禁。
調查顯示，程愛心在比弗鎮經營的「健康按摩」(Healthy Massage)是案件調查的核心之一，根據法庭紀錄，程愛心曾於8月8日在馬霍寧縣坎菲爾德(Canfield)地區法院首次出庭，並被控推銷賣淫和持有犯罪工具等重罪。該案之後轉到馬霍寧縣普通刑事法院審理，法官對她設下20萬元的保釋金、要求配戴電子監控裝置，但目前已被允許返回維州。
除了程愛心，另外兩名被告均與比弗鎮和斯普林菲爾德鎮的按摩店有關，這些場所提供以金錢換取的性服務。警探們對按摩店以及三人租用的酒店房間執行了七項搜查令，並發現三人通過多個銀行帳戶轉移大筆資金。
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