3華女涉人口販運、賣淫 俄州落網

俄亥俄州當地檢方和警方近期起訴涉嫌人口販運和非法經營按摩店的三名華女，左起：程愛心、龔金枝、呂曼蓉。(取自馬霍寧谷地區檢察官辦公室)

俄亥俄州 警方和檢方通過長達一年的調查，近日起訴涉嫌人口販運並經營非法按摩店的三名華人女子，其中一名來自紐約法拉盛 ，每人均涉及五項以上的罪名，若罪成，將面臨十年到30年的監禁。

俄亥俄州馬霍寧谷(Mahoning Valley)地區檢察官辦公室日前宣布，其人類販運專案小組經過一年的深入調查後，大陪審團已起訴涉嫌在比弗鎮(Beaver Township)和斯普林菲爾德鎮(Springfield Township)經營非法按摩店的三名女性，分別是來自維吉尼亞州 的51歲程愛心(Aixin Cheng，全部皆音譯)、來自伊利諾州的50歲龔金枝(Jinzhi Gong)，以及來自法拉盛的54歲呂曼蓉(Man Ryung Yeo)。

三人面臨多項指控，其中程愛心面臨的指控最重，共涉及10項罪名，包括重罪的腐敗活動參與(engaging in a pattern of corrupt activity)、共謀罪(conspiracy)、三項推銷賣淫、洗錢、一項持有犯罪工具(possessing criminal tools)以及輕罪賣淫罪(misdemeanor soliciting prostitution)；一旦罪名成立，她可能面臨30年的監禁。

此外，呂曼蓉被控六項罪名，包括腐敗活動、共謀、洗錢、兩項輕罪賣淫以及一項持有犯罪工具，若罪成可能面臨20年監禁。龔金枝則被控五項罪名，包括腐敗活動、推銷賣淫、持有犯罪工具、無牌行醫(practicing medicine without a license)以及輕罪賣淫，罪成可能面臨超過十年的監禁。

調查顯示，程愛心在比弗鎮經營的「健康按摩」(Healthy Massage)是案件調查的核心之一，根據法庭紀錄，程愛心曾於8月8日在馬霍寧縣坎菲爾德(Canfield)地區法院首次出庭，並被控推銷賣淫和持有犯罪工具等重罪。該案之後轉到馬霍寧縣普通刑事法院審理，法官對她設下20萬元的保釋金、要求配戴電子監控裝置，但目前已被允許返回維州。

除了程愛心，另外兩名被告均與比弗鎮和斯普林菲爾德鎮的按摩店有關，這些場所提供以金錢換取的性服務。警探們對按摩店以及三人租用的酒店房間執行了七項搜查令，並發現三人通過多個銀行帳戶轉移大筆資金。