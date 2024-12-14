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華埠80歲嫗遭性侵 地檢倡強化應對「陌生人襲擊」

記者劉梓祁╱紐約報導
在華埠80歲老婦傳出遭性侵的案件後，檢察官白艾榮表示仍要強化各類措施，應對民眾遭無故攻擊的案件。(記者劉梓祁╱攝影)
在華埠80歲老婦傳出遭性侵的案件後，檢察官白艾榮表示仍要強化各類措施，應對民眾遭無故攻擊的案件。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠長期治安不佳的羅斯福公園(SDR Park)一帶，上月發生一名八旬華裔長者遭醉酒男子性侵的案件，嫌犯埃爾南德斯(Juan Hernandez)本周以三項重罪被起訴；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)針對此案表示，確實仍需強化各種措施，應對遭「陌生人襲擊」的無故攻擊案件。

根據警方紀錄，市警華埠五分局在11月9日早上6時08分接報，指羅斯福公園旁的企李士提街(Chrystie St.)95號建築前發生強暴案；一名80歲的華裔婦女向到場警員表示，她在街道行走時突然被一個陌生男子推倒在地，隨後男子把膝蓋壓在其肚子上，並拉開她的外套並試圖脫掉她的褲子。

白艾榮說，該案件「非常令人不安」，「我不知道為什麼人們會在不同情況下遭受攻擊，但我可以明確的是，當這些事件發生時，我們會提出指控，並追究相關責任。」

他坦言，在目睹這類行為發生的同時，辦公室也在處理愈來愈多類似的案件，「作為普通人，我們在面對這些案件時感到震驚。每當聽到這樣的事件都讓人深感恐懼。這就是為什麼我們必須傳遞一個信息，將會對此類行為嚴厲追究責任」；儘管曼哈頓的整體犯罪率下降，白艾榮表示每天入睡時，都在思考應對這類犯罪的方法。

根據紐約州高等法院的起訴書，38歲的埃爾南德斯被控一級企圖強姦、一級性侵和兩項二級襲擊罪，均為重罪，他還被控強行觸摸和三級性侵的輕罪；法官早前推測，埃爾南德斯在面臨「重大刑罰」時，具備強烈的動機會逃避審判。

據悉，截至當前，還沒有民主黨人宣布將在明年6月25日的黨內初選中挑戰白艾榮，其連任的機率較大；教育倡導組織「PLACE NYC」創始人之一、前法律援助協會(Legal Aid Society)律師莫美倫(Maud Maron)則正尋求共和黨提名。

在白艾榮任內，曼哈頓的強暴案件增加7.4%、搶劫案增加8.9%，重罪攻擊增加16.8%，重大盜竊案則增長了29.8%。

白艾榮 曼哈頓 華埠

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