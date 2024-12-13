會「邊境沙皇」 亞當斯：紐約市不會庇護有暴力犯罪紀錄無證客

市長亞當斯 （右）12日在官邸瑰西園，與即將上任的川普政府「邊境沙皇」霍曼 (左)會晤。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)12日在官邸瑰西園(Gracie Mansion)與即將上任的川普 政府「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會晤。雙方就川普提出的移民 遣返計畫會談。亞當斯在隨後舉行的記者會上表示，市府立場與霍曼一致，將不會為有暴力犯罪紀錄的無證客提供庇護。

亞當斯在記者會上表示，市府將繼續保護勤奮工作、為城市做出貢獻的移民，但對於有暴力犯罪紀錄的移民不會提供庇護，「紐約市不會成為暴力犯罪人員的避風港，無論是公民還是無證客，都必須為其行為負責。」

亞當斯在記者會上表示，市府將繼續保護勤奮工作、為城市做出貢獻的移民，但對於從事暴力犯罪的移民不會提供庇護。(記者范航瑜／攝影)

亞當斯透露，其法律團隊正與移民局磋商合作方案，並考慮透過行政命令實施政策。當被問及是否會遣返未在紐約市犯罪的無證客時，亞當斯未作正面回應。他僅表示，雙方的共識是「針對那些反覆對無辜市民、移民和庇護申請者施暴的人採取行動」。

亞當斯同時提到無證移民系統中針對兒童犯罪的問題，指出目前有約50萬名兒童下落不明，存在被剝削或捲入犯罪活動的風險。他說：「我們無法確定這些兒童是否遭受剝削，是否被迫從事童工，甚至是否涉及性犯罪。」

隨著川普當選，亞當斯對紐約市「庇護城市」政策的態度日趨強硬，甚至表示支持在服刑前遣返被控犯罪的移民。亞當斯的立場轉變也引發了激烈反彈。市主計長蘭德(Brad Lander)批評道：「亞當斯不惜靠攏川普，剝奪人們的正當程序權利，危及家庭安全。他對川普排外政策的擁抱，背叛了所有紐約市居民。」

霍曼曾擔任川普政府首任國土安全部移民與海關執法局(ICE)代理局長，此次回歸後承諾將展開大規模的遣返行動。川普在競選期間，也宣稱將遣返數百萬無證客，並威脅對抗其政策的地方領導人。

根據聯邦法律，州和地方政府不得在未達成協議的情況下執行聯邦移民執法職責。但目前已有60個郡及警察機構(多數位於佛州)簽署了287(g)協議，授權地方執法人員協助執行移民政策，包括逮捕和羈押無證客。