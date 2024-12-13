3年40萬元 2紐約機構獲司法部仇亞犯罪防範基金

亞美聯盟和大學睦鄰之家共同獲得聯邦司法部的資金，用於在未來三年預防和反對仇亞犯罪的社區建設工作。(記者許君達╱攝影)

紐約機構亞美聯盟(AAF)和大學睦鄰之家(University Settlement)聯合宣布，司法部(DOJ)承諾在未來三年提供40萬元聯邦資金，用於資助其開展預防及反對仇亞犯罪的社區項目。

亞美聯盟計畫利用聯邦補助，開展一系列針對仇恨行為及犯罪的培訓和工作坊，幫助亞裔 居民提高情境意識，讓他們在遇到問題時能迅速判斷形勢，以決定何時該採取衝突降級策略、以及何時該挺身而出干預其他人的犯罪行為。此外，亞美聯盟還計畫編制一套面向全美亞裔社群的反仇亞犯罪實踐手冊，並與執法部門共享，以便將影響擴大到紐約之外。

大學睦鄰之家則計畫從2025年至2027年間，在曼哈頓下城的社區機構和公立學校，組織一系列社區營建活動，包括文藝表演、故事交流以及美食分享等，促進各族裔間溝通，加強團結一致對抗仇恨的力量。

即將卸任的亞美聯盟執行主任姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，針對亞裔的仇恨並不僅僅始於川普喊出的「中國病毒」，而是貫穿了幾乎整個美國歷史，從「排華法案」到二戰期間的日裔 集中營，再到九一一之後針對阿拉伯和南亞人的仇恨，都是仇亞的具體表現，即使是以英語為母語的亞裔，也幾乎都被問到過「你從哪裡來」這種帶有偏見色彩的問題。

大學睦鄰之家執行長艾斯(Melissa Aase)、州眾議員 李荣恩(Grace Lee)、亞洲人平等會執行主任余思亮(Thomas Yu)等與會。