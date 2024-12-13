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國民兵任務完成 下周撤離紐約市無證客庇護所

記者和釗宇╱紐約報導
消息顯示，州府將命令國民兵從下周起撤出紐約市的無證客庇護所。(國民兵提供)
消息顯示，州府將命令國民兵從下周起撤出紐約市的無證客庇護所。(國民兵提供)

隨著無證客危機逐漸緩解，消息顯示，州府將命令國民兵從下周起撤出紐約市的無證客庇護所。州府官員表示，國民兵在庇護所的任務已經完成。

自2022年無證客危機以來，州府就派出國民兵到紐約市的無證客庇護中心協助維持秩序。過去幾個月，州府一直在討論撤出國民兵的問題。最終，州府官員12日向紐約郵報透露，國民兵將從本月18日起開始撤離，至明年3月31日全部撤完，回到駐地。

根據州軍事和海軍事務廳的聲明，「當紐約市因為無證客大量湧入遭遇危機時，州府派遣大約2000名國民兵協助物流和庇護中心運轉。自今年8月，隨著庇護中心的無證客數量減少，國民兵的部署數量也開始下降。」

不過，儘管無證客庇護中心的國民兵即將撤完，但部署在紐約市地鐵、打擊地鐵犯罪的國民兵仍將駐守。州長霍楚(Kathy Hochul)12日也表示，「國民兵和州警一直致力保護民眾在地鐵的安全，杜絕槍枝出現在街頭，他們的工作很艱鉅。」

數據顯示，自2022年以來，已有超過20萬無證客湧入紐約市，為安置無證客，市府一度出現資源緊張。近幾個月，進入紐約市的無證客數量已大幅下降，多個無證客庇護中心也隨之關閉。目前，仍有將近5萬7000名無證客住在庇護中心。

無證客 國民兵 庇護

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