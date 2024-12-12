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華人家長籲速批特高考合約 國會議員轟：故意拖延破壞州法

記者曹馨元╱紐約報導
教育政策小組舉行公共參與會議，聽取家長、學生等對於特殊高中入學考試合同問題的意見。(記者曹馨元╱攝影)
教育政策小組舉行公共參與會議，聽取家長、學生等對於特殊高中入學考試合同問題的意見。(記者曹馨元╱攝影)

教育政策小組(PEP)11日舉行公共參與會議(Engagement Meeting)，聽取家長、學生等對於特殊高中入學考試(SHSAT)合同問題的意見，近十名華人家長、學生在會上發言，呼籲盡快通過該合同；同日稍早，布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)致信，敦促小組即刻批准特高考合同，並批評該小組延遲批准合同的作法，既對特高考造成干擾，也「破壞州法」。

對紐約市公校有監管職權的教育政策小組，原本應在10月投票決定，是否與運營特殊高中入學考試的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作，但這項投票卻兩次被推遲。圍繞是否通過合同的爭議，集中在考試本身的公平性、合同成本及特殊高中存續的合理性等問題。

在公共會議現場，特高考支持者表示，該考試提供了一個公平、不昂貴且擇優錄取的入學標準，讓能力足夠的學生可以進入競爭更為激烈的八所特殊高中；但反對者認為，考試對殘疾學生、英語學習生並不公平。

全市公立高中現有2萬餘名七年級學生，若SHSAT合同不被通過，他們將無法參與下一屆考試。在公共會議上，多名七年級學生表示，他們的許多同學都已經開始準備SHSAT考試，「我們中的許多人已經愛上了一些特殊高中，剝奪我們的機會是不公平的。」

包括華人家長馮瑪麗(Mary Fung，音譯)在內的多名家長表示，SHSAT或許不是完美的，但「這也是唯一公平的考試」。全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)的多名代表也指，「SHSAT考試由州法決定，教育政策小組並沒有權利決定特殊高中入學方式」。

同樣，托瑞斯在信中強調，根據1971年通過的「赫克特-卡蘭德拉」(Hecht-Calandra Act)州法案，標準化考試是進入特殊高中的唯一錄取標準。「教育政策小組對合同的無期限拖延甚至故意抗拒，實則是在破壞州法，」托雷斯寫道。

托雷斯也指出，有關特高考存續的意識形態爭論「極具分裂性」。他表示，自己在與亞裔社區的交談中認識到，SHSAT為亞裔群體實現「美國夢」提供了重要途徑；而對於特殊高中內非洲裔、西語裔學生不足的批評，並未提出如何系統性提高這兩族裔的教育成果，只會加深亞裔社區對政府的不信任，「停止政治化SHSAT」。

目前，布碌崙(布魯克林)華人學生最密集的第20學區已通過決議，呼籲教育政策小組盡快通過該合同。同樣華人學生眾多的皇后區貝賽第26學區，將於今晚(12日)就此份決議投票；在公共參與會議現場的第26學區代表司徒弼表示，對投票通過很有信心。

特殊高中 SHSAT 投票

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