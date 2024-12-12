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曼哈頓八旬華婦遭性侵 地檢多項重罪起訴嫌犯

記者劉梓祁╱紐約報導
八旬華婦企李士提街遭性侵，地檢以多項重罪起訴嫌犯。(記者劉梓祁╱攝影)
八旬華婦企李士提街遭性侵，地檢以多項重罪起訴嫌犯。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠長期治安不佳的羅斯福公園一帶，上月發生強姦未遂案，一位八旬華裔長者清晨外出時，遭醉酒男子強行推倒性侵，無證移民埃爾南德斯(Juan Hernandez)同日被捕；曼哈頓地區檢察官11日宣布，以三項重罪起訴「殘暴的」埃爾南德斯。

根據法庭文件和庭上陳述，11月9日早間約6時，38歲的埃爾南德斯在企李士提街(Chrystie St.)接近一名80歲女性，強行觸碰對方。受害者曾嘗試離開，但他從後方將其「舉離地面」，隨後將她轉過身壓倒在人行道上。

文件顯示，埃爾南德斯解開了受害者的外套，摸索了對方身體，試圖脫下她的褲子。在她試圖拉住褲子時，埃爾南德斯強行拉開她的手，將她的手指向後彎折，並抓傷了她的手腕，過程中，一名路人介入，將他拉開並控制，直到警員趕到。

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)表示，埃爾南德斯的行為是「殘暴的性侵」，希望受害華婦能從這起「極其令人不安的」襲擊中恢復。在埃爾南德斯首次過堂時，法官表示他至少有一次「因未經授權入境美國」的紀錄。

根據起訴書，埃爾南德斯被控一級強姦未遂、一級性侵和兩項二級襲擊罪，均為重罪。他還被控強行觸摸和三級性侵兩項輕罪。法官早前推測，他在面臨「重大刑罰」時，具備強烈動機逃避審判。根據市府紀錄，埃爾南德斯來自墨西哥。目前他被關押在雷克島(Rikers Island)監獄。

對於罪名，埃爾南德斯均不認罪。知情人士表示，埃爾南德斯在犯案時處在醉酒狀態，受害華婦的住所也位於同一街道，並在醫療人員到場後拒絕接受檢查。

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)表示，本案是對「華社一名無辜成員又一次令人無法容忍的襲擊」，凸顯了公園周邊長期存在的安全問題。州參議員卡范納(Brian Kavanagh)則始終未就近期多起華埠罪案發聲。

曼哈頓 華埠 眾議員

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