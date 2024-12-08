射殺聯合健保執行長 紐約市長：槍手身分快揭曉 FBI懸賞5萬

紐約市警日前在中央公園發現了一個疑似兇嫌遺留的背包，目前調查人員正在中央公園湖中搜尋兇器，並與亞特蘭大警方合作。(紐約市警提供)

日前發生在紐約市 曼哈頓的聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)當街遭槍殺案全美轟動，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)7日表示兇嫌身分已呼之欲出；據了解，紐約市警已派警探前往兇嫌行凶前的出發地喬治亞州亞特蘭大 市搜尋進一步線索，並與當地警方合作。聯邦調查局(FBI)則懸賞5萬元，向公眾徵集相關線索。

7日為警方追捕兇嫌的第四天，儘管兇嫌身分尚未公開確認，愈來愈多重要信息已水落石出。亞當斯7日表示「法網正在收緊」，他強調警方已掌握關鍵證據，距離抓捕目標已更近一步。

然而對於是否已確認嫌犯身分，亞當斯卻言辭謹慎，拒絕透露細節。他強調：「現在我們不想公開細節，避免給嫌犯可乘之機。我們已揭開他的面具，下一步將揭露他的身分，並將他繩之以法。」

警方6日晚間在中央公園灌木叢中發現了一個深灰色背包，內裝有一件外套及「高端」服飾，疑似為兇嫌遺下。7日，紐約市警還派出潛水隊員，在中央公園船屋附近的湖泊搜尋，重點檢查船屋基座及噴泉周圍，目前尚未確認是否找到任何物證。

紐約市警在中央公園找到疑似兇手留下的背包，並持續在附近尋找可疑線索。(美聯社)

據調查，嫌犯疑似於11月24日晚9時左右，搭乘灰狗巴士從亞特蘭大抵達紐約市。11月30日，他使用偽造的新澤西州(New Jersey)身分證件，在曼哈頓上西區(Upper West Side)一家青年旅館入住。

紐約市警已與亞特蘭大警方合作，調取監控錄像追蹤嫌犯行蹤，包括檢查巴士站沿途監控錄像。 亞當斯表示，為了偵破這起案件，一些調查人員已連續數日未回家。「他們的目標是確保嫌犯不僅從紐約市街頭消失，更要從全美街頭徹底消失」。

自案件發生以來，警方已收到數百條來自公眾的線索。聯邦調查局也於6日晚間宣布，將提供最高5萬元的獎金，以徵集導致兇嫌被捕及定罪的線索。此前，紐約市警察局也已懸賞1萬元。 如有相關線索，公眾可撥打FBI免費舉報熱線(800)CALL-FBI，即(800)225-5324，或者撥打紐約市警據報專線(800)577-8477。