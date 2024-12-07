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曼哈頓華埠5分局陳韜調離 新局長周一上任

記者劉梓祁╱紐約報導
曼哈頓市警五分局局長陳韜9日離任。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓市警五分局局長陳韜9日離任。(記者劉梓祁╱攝影)

轄管曼哈頓華埠等社區的市警五分局，兩年前起由華裔副督察陳韜(Tao Chen)任局長領導，以積極推動警民合作受到居民讚譽，並在本月初獲市長表彰；據知情人士，陳韜已確定被調至曼哈頓南區警署(Patrol Borough Manhattan South)，而新局長將於9日(周一)上任。

自陳韜調任的消息自8月傳出後，由來自社區機構、僑團和商會等組織代表構成的「局長遴選小組」，已先後會見四位新局長候選人，為警官林偉斌(Michael Lam)、尼爾森(Craig Nilsen)、伊斯蘭(Mohammed Islam)和副督察潘蘇利文(Candida Punsullivan)。

知情人表示，市警已選定尼爾森為新任五分局局長，將於9日上任。紀錄顯示，尼爾森在2005年加入市警，曾在五分局和121分局任職，後自2022年7月開始在曼哈頓南區分局就職。

2022年10月20日，陳韜就任五分局局長，成為繼吳銘恆(Tommy Ng)後時隔四年的又一位華裔局長。在他任職期間，不僅適逢新冠疫情和仇亞犯罪激增，也需應對街頭扒手、非法攤販和公園治安等長期困擾華埠的治安問題。

出生於廣東肇慶、16歲移民來美的陳韜於2004年加入市警，曾在67、72、120和66分局等任職。2020年，他被任命為布碌崙(布魯克林)62分局局長，該轄區有大量亞裔居民。

在他任職華埠期間，被遊民入室殺害的華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)家人曾狀告五分局未能及時救援，且去年導致華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英死亡的單車事故，也引多人指責警員未有履行職責。在8月的活動中，市長亞當斯(Eric Adams)向陳韜授予表彰，表示其不僅在社區事務方面表現出色，還在減少犯罪和提升公共安全方面做出了顯著貢獻。

華埠 曼哈頓 華裔

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