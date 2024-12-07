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退伍軍人鎖喉致死案 陪審團難達共識 檢撤銷最高罪

記者劉梓祁╱紐約報導
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁╱攝影)
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁╱攝影)

患有精神疾病的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)，去年在曼哈頓地鐵車廂被前海軍陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉致死，地區檢察官隨後對潘尼以二級過失殺人罪提出指控；庭審當前進入陪審團裁決階段，12名陪審員6日表示難以達成共識，法官隨後同意撤銷殺人罪的最高控罪，以期陪審團能作出裁決。

陪審團6日上午表示，他們在判定26歲的潘尼是否因魯莽而導致尼利之死的問題上，難以達成共識，據悉在2023年5月，潘尼對尼利進行了六分鐘的鎖喉，最終導致其身亡；案件庭審自3日下午展開討論，陪審團至今未能得出一致結論。

6日，助理地區檢察官尤蘭(Dafna Yoran)提出動議，要求撤銷二級過失殺人罪的最高指控，不久後法官批准了這一請求。在此之前，陪審團於上午和下午分別向法官懷利(Maxwell Wiley)遞交兩個筆記，表示他們無法就潘尼是否犯有二級過失殺人罪，達成一致意見。

在收到第一封筆記後，法官向陪審團宣讀了名為「艾倫指令」(Allen Charge)的官方指引，以敦促陪審團通過重新考慮不同觀點來達成一致意見，從而繼續審議。按照指示，由七名女性和五名男性組成的陪審團返回審議室繼續討論，但他們還是無法就這個罪名達成共識。

潘尼的辯護律師表示，陪審團難以達成一致意見說明「審判無效」。儘管如此，地區檢察官則要求陪審員朝較輕的指控繼續審議，即刑事過失殺人罪，法官表示，陪審團將於9日(周一)繼續審議該指控。

辯方律師認為，潘尼在保護乘客時的行為正當，而曼哈頓檢察官則指，沒有證人表明尼利曾具體威脅、接觸他人或揮舞武器，警方在尼利的口袋中僅發現一塊鬆餅；對此潘尼的律師辯稱，沒有確鑿證據能夠證明尼利的死亡是由鎖喉直接導致。

若潘尼被判刑事過失殺人罪，他將面臨最高四年的刑期，潘尼已對此指控表示不認罪。

曼哈頓 地鐵 遊民

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