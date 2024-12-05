洛克菲勒聖誕樹點燈 紐約萬人見證

作為紐約市假日季最受歡迎的活動之一，數百萬人到場見證，現場節日氣氛濃厚。(記者曹馨元╱攝影)

洛克菲勒中心4日晚開啟聖誕樹點燈儀式，作為紐約市 假日季最受歡迎的活動之一，點燈儀式對於年末聖誕季的到來具有標誌性意義，數以萬計民眾到場見證，現場節日氣氛濃厚。

本次點燈的主角——洛克菲勒中心聖誕樹來自麻州(Massachusetts)，為一棵挪威雲杉(Norway Spruce)，高達74呎、重11噸，由艾伯特(Earl Albert)家族捐贈；這棵樹於1967年栽種，擁有超過半世紀的歷史。聖誕樹於上月初抵達曼哈頓 時就吸引了大批紐約市民和遊客的目光。

洛克菲勒中心聖誕樹點燈的傳統誕生自1930年代，一直是紐約最重要的節日傳統之一；今年，洛克菲勒中心的聖誕樹使用全長共5哩的燈串裝飾，上面包含超過5萬顆多彩LED燈泡，而樹頂將鑲嵌一顆由300萬顆水晶組成的施華洛世奇(Swarovski)星形冠冕。

同日清晨，聯合健保公司保險部執行長湯普森(Brian Thompson)在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊身亡，該酒店離洛克菲勒中心不過數條街，紐約市警(NYPD)因此大量增加了部署在洛克菲勒中心附近的警力，部署範圍南至事發的希爾頓酒店。

帶著女兒一同前來的史泰登島居民伍女士表示，自己並不擔心安全問題，「(節日)這麼美好的事情要用好的心態去看待」。她已在紐約居住七年，這是第一次來中心觀看點燈，「疫情 期間很多大型活動都錯過了」，她說自己的女兒現在也快滿六歲，比較方便一起帶出來參與活動。母女二人自傍晚6時開始排隊，「沒想到人那麼多，等待的時間太長了」。

而與朋友一起前來的楊同學自下午4時就在附近閒逛，隨後便加入到隊伍中。楊同學表示，自己到場觀看點燈儀式已有三、四年，「每年都和朋友一起來，比較有儀式感吧」。楊女士也對安全問題比較「無所謂」，「警察沒有疫情後第一次的多」。

由於排隊人數過多，在第五大道與50街附近的隊伍於7時左右便遭到警察疏散，「你們這樣排著也看不到點燈」，剛好與朋友在疏散隊伍中的王同學卻不覺得掃興，「本來是要來看點燈的，但是沒關係，也可以去看別的(聖誕置景)」。