藍州褪色？紐約州民主黨註冊選民大減 無黨派增12%

總統當選人川普在2024年的選舉中於紐約州獲得44%的選票，是近36年來共和黨人在該州的最佳表現。圖為上月紐約青年共和黨俱樂部在曼哈頓舉辦的觀選派對。(路透)

最新數據顯示，紐約州民主黨 註冊選民數量在過去四年內大幅減少，2020年至2024年，全州減少超過27萬人，其中紐約市占絕大部分，減少將近26萬人。與此同時，共和黨 註冊人數小幅增長2%，而無黨派選民則出現12%的顯著增長，使紐約這一傳統深藍州的政治走向成為各界關注焦點。

據紐約州選舉委員會(Board of Election)數據，紐約市民主黨註冊選民總數為340萬人，但無黨派選民已增至115萬人，幾乎是共和黨註冊選民兩倍；全州範圍內，無黨派選民數量突破330萬，超越共和黨，成為僅次於民主黨的第二大註冊群體。

分析人士指出，這一趨勢與全美政治右傾的走向一致。總統當選人川普2024年11月大選在紐約州獲得44%選票，是近36年來共和黨人在紐約州最佳表現。民主黨在全國層面則遭遇重大挫敗，不僅失去了白宮，還同時失去了參眾兩院的控制權。

紐約市立大學(CUNY)政治學教授莫倫考夫(John Mollenkopf)表示，無黨派選民的增長與川普選票比例密切相關，反映出部分選民對民主黨的不滿以及對共和黨候選人的一定接受度。不過他也說，這並不意味著選民完全轉向共和黨，對民主黨而言，這是一個警示訊號。

在地方層面，史泰登島的數據特別引人注目。過去四年中，當地民主黨註冊選民減少近9000人，共和黨增加約2000人，而無黨派選民則激增12%，總數達到8萬6155人。

紐約州共和黨主席考克斯(Ed Cox)表示，這反映了選民對民主黨一黨執政的不滿，並指出高稅收政策以及對犯罪問題的處理方式是導致選民流失的原因。

紐約州民主黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)則承認選民對民主黨方向和信息有所不滿，並強調需要改進策略吸引新選民。同時他表示，民主黨仍擁有654萬註冊選民的優勢，且在2024年期中選舉中奪回四個眾院席位，基層支持依然穩固。