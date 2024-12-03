感恩節後首日返工 賓州車站跨河隧道電纜故障致大堵車

連接紐約賓州車站的跨哈德遜河隧道內2日早間再次出現鐵路故障，導致紐新間的鐵路交通大規模癱瘓，大量長途及通勤列車延誤或取消，乘客不得不通過免費換乘PATH捷運的迂迴服務前往曼哈頓。(記者許君達／攝影)

故障頻發的美鐵(Amtrak)哈德遜河隧道路段2日早間再次發生架空電纜故障，導致進出紐約賓州 車站(Penn Station)的大量長途及通勤火車長時間延誤或直接取消班次，且後續影響一直延續到晚高峰期間，給感恩節假期後首個工作日「添堵」。

根據美鐵方面公布的消息，賓州車站西側隧道路段的供電接觸網2日早間9時30分左右出現故障，導致列車運行受阻。美鐵一度取消了從紐約至費城間的所有列車班次，而與美鐵共用鐵路線的新澤西捷運 局(NJ Transit)通勤火車原本的運行圖也被打亂，其中從紐瓦克至紐約間的列車約有一半被取消，其他車次普遍延誤一小時左右；而從新州西北莫里斯頓(Morristown)和蒙克萊爾(Montcliar)方向直通賓州車站的列車則全部改道至霍博肯車站(Hoboken)，乘客可在霍博肯免費轉乘PATH捷運前往紐約。

美鐵發言人艾伯拉姆(Jason Abrams)2日下午宣布，美鐵列車於當日午間已恢復運營。但截至發稿時，新澤西捷運進出紐約的車次仍未完全恢復正常，原定的車次仍有部分取消或轉至霍博肯發車，導致賓州車站出現人員滯留情況。艾伯拉姆表示，導致早間接觸網故障的原因仍未查明。

據報導，2日早間前往紐約的鐵路客流中，除了感恩節後重新進城上班的通勤族外，還包括大量為躲避周末出行高峰而選擇周一早間動身的返程族。鐵路中斷導致雙重壓力疊加的交通雪上加霜，其中紐瓦克機場與曼哈頓之間的軌道交通首當其衝。

經哈德遜河隧道出入紐約賓州車站的鐵路線建成於1910年代，設備老化、信號系統脆弱，但又是全美最繁忙的客運鐵路線，高峰時段最小發車間隔僅兩分鐘，運能已達極限，一旦發生微小故障，即可造成紐新兩州間的大規模交通癱瘓。在今年6月，該路段曾創下一周五個工作日內出現三次大規模延誤的紀錄。投資過百億元的全新的隧道及鐵路擴能工程已於今年開工，但預計全面完工要等到2040年。