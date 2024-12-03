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洛克斐勒中心聖誕樹4日晚8時點燈 臨近街道已交通管制

記者曹馨元／紐約報導
位於紐約曼哈頓的洛克斐勒中心將於12月4日(周三)開啟聖誕樹點燈儀式。目前，曼哈頓中城臨近洛克斐勒中心的多條街道已經關閉。(洛克菲勒中心提供)
位於紐約曼哈頓的洛克斐勒中心將於12月4日(周三)開啟聖誕樹點燈儀式。目前，曼哈頓中城臨近洛克斐勒中心的多條街道已經關閉。(洛克菲勒中心提供)

位於紐約曼哈頓的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)將於12月4日(周三)開啟聖誕樹點燈儀式。目前，曼哈頓中城臨近洛克斐勒中心的多條街道已經關閉，市運輸局(DOT)提醒市民注意提前規畫路線。

本次點燈的主角，洛克斐勒中心聖誕樹是來自麻州(Massachusetts)的挪威雲杉(Norway Spruce)高達74呎、重11噸，由艾伯特(Earl Albert)家族捐贈；這棵樹於1967年栽種，擁有超過半世紀的歷史。聖誕樹於上月初抵達曼哈頓時就吸引了大批紐約市民和遊客的目光。

而今年的點燈儀式將於12月4日晚8時開始，屆時，聖誕樹將使用全長共5哩的燈串裝飾，上面包含超過5萬顆多彩LED燈泡，而樹頂將鑲嵌一顆由300萬顆水晶組成的施華洛世奇(Swarovski)星形冠冕。除了紐約市民可前往現場觀看點燈儀式外，NBC和Peacock平台也將全程直播時長2小時的點燈儀式。

即日起，為了點燈儀式的籌備工作，洛克斐勒中心周圍的部分路段已經關閉，包括46街到52街位於第五大道與第六大道之間的路段、48街至51街之間的洛克斐勒廣場(Rockefeller Plaza)、及46街至52街之間的第五大道及第六大道路段。

同時，12月4日的點燈儀式當日也將封閉更多街道，包括42街至57街之間的麥迪遜大道(Madison Avenue)、第五大道及第六大道。

此次點燈儀式的封街日期與本季度官方「交通堵塞警示日(Gridlock Alert Days)」有部分重合。市運輸官員預估，這部分時間段的交通情況將會是全年最惡劣的，其中包括12月3日至6日、12月10日至13日以及12月17日至19日。

此外，12月4日當天，路線經過曼哈頓第五大道所有公車線路都將改道，在42街至72街的萊辛頓大道(Lexington Ave)之間運行。大都會運輸署(MTA)提醒，若需前往觀看洛克斐勒中心點燈儀式，可搭乘B、D、F、M線到洛克斐勒中心站(47-50Streets-Rockefeller Center)，搭乘1線到50街(50 St.)，或搭乘N、Q、R、W線到49街(49 St.)。

曼哈頓 紐約市 大都會

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