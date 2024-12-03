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州議會人口販運線上會議 民代多反對賣淫合法化

記者胡聲橋／紐約報導
州議會少數黨人口販運工作組舉辦線上會，討論紐約市的人口販運問題。(網絡會議截圖)
州議會少數黨人口販運工作組舉辦線上會，討論紐約市的人口販運問題。(網絡會議截圖)

州議會少數黨人口販運工作組12月2日舉辦線上會議，討論紐約市的人口販運現象及應對措施。五名共和黨州眾議員參加了這次會議，參加會議的還包括紐約市布碌崙(布魯克林)和布朗士區地區檢察官辦公室的代表、人口販運問題專家，以及非營利機構的代表。與會者提出，應加強對受害者的支持，協調執法部門的工作，並為其提供更好的工具。

這次會議的聯合主席是州眾議員馬赫(Brian Maher)和州眾議員華爾士(Mary Beth Walsh)。南布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳在會議上說，他的選區內有很多按摩院和水療中心，人口販運問題非常猖獗，必須嚴肅對待。他表示，自己堅決反對賣淫合法化，希望能以更嚴厲的手段處理人口販運問題。

同為南布碌崙州議員的諾瓦克夫(Michael Novakhov)發言說，他的選區內有眾多東歐移民，人口販運問題也很突出。諾瓦克夫認為必須將罪犯繩之以法，才能有一個安全和公正的紐約。在幫助人口販運的受害者方面，缺少住處在紐約市是一個令人關注的問題，但諾瓦克夫並不認為庇護所能解決問題，他建議政府實施新的住房計畫，將受害者安排到普通百姓家裡，然後由政府提供補貼。

史島州眾議員皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)也反對賣淫合法化，他還強調政府對於人口販運者的處罰力度不夠，他說如果對人口販運者的處罰，還比不上對虐待狗狗的處罰，那怎麼能指望問題得到解決呢？

布碌崙地區檢察官辦公室人口販運組組長魏斯(David Weiss)強調，因為人口販運問題涉及多個區、多個州、甚至是跨國犯罪，因此執法部門之間的協調至關重要，協調一致的行為，對於案件的破獲和起訴都會起到決定性的作用。

PACT(Protecting All Children from Trafficking)是一個保護兒童免於遭販運的組織，該機構執行長科恩(Lori Cohen)在發言中提到，紐約市警察局對人口販運案件沒有進行足夠的調查，在找到人口販運嫌疑人方面，還做得遠遠不夠。

Restore NYC是一個幫助人口販運受害者的組織，該組織客戶部主任黃貝思(Beisi Huang音譯)表示，現在的人口販運有兩類，除了大家都知道的性販運，勞力販運也同樣要引起重視，人口販運的受害者不僅有女性，也有男性。黃貝思還強調了經費問題在幫助受害者方面起到的重要作用。

多位與會者還提到，人口販運的受害者往往還有移民身分的問題，當幾個問題糾纏到一起時，就會變得更難解決，幫助受害者需要動用許多法律資源。與此同時，幫助受害者的社會服務網，往往也面臨人員短缺、專業技能不足等各種問題。還有與會者提到，必須加強對普通居民的教育，讓他們意識到身邊的人口販運問題，從而真正推動問題等解決。

眾議員 布碌崙 紐約市

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