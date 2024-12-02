懷舊列車亮相曼哈頓 12月每周日上線 吸引火車迷

盛裝乘車是與紐約懷舊列車相伴隨的一種傳統，圖為專門盛裝趕來乘車的乘客。(記者許君達╱攝影)

紐約地鐵 將在12月的每個周日定時開行一組「假日懷舊列車」(Holiday Nostalgia)，運行區間為曼哈頓 的地鐵Q及F線沿線。作為一項歷史悠久的傳統，每年的懷舊列車都會吸引大量市民體驗拍照。今年懷舊列車的運行首日與感恩節長假相連，乘客中既有專程趕來的火車迷，也有購物途中正巧趕上的幸運者。

本年度的懷舊列車為R-1/9型號，共八輛編組來自紐約交通博物館(New York Transit Museum)的館藏。該車型1930年代投放使用，服役時間超過40年，直到1977年才完全退出運營。懷舊列車車廂內遍布充滿年代感的鑄鐵部件、蒙皮，換氣和照明設施則為吊扇和老式白熾燈泡。

今年的懷舊列車開行日期為12月1、8、15、22及29日(均為周日)，每日往返各四個班次，地鐵F線曼哈頓第二大道站(2nd Avenue)發車時間為上午10時、中午12時、下午2時及4時，地鐵Q線曼哈頓96街站(96th Street)發車時間為上午11時、下午1時、3時及5時。

列車從第二大道站出發後，先沿F線上城及皇后區方向行駛至萊辛頓大道-63街站(Lexington Avenue-63rd Street)，然後轉入Q線軌道繼續行至終點站96街，返程亦沿相同軌道對向行駛。行駛途中經過的絕大多數車站均停靠，乘客可在任意停車站上下車。值得注意的是，在中城及下城之間，列車會沿快速線行駛，不停靠F線的14街和23街車站。

12月1日為本組列車的運行首日。由於列車在沿途各站停車，因此乘客中的很大一部分都是偶然遇到特別驚喜的幸運者。住在下城方向終點站附近的華人李國鴻原本只是前往中城逛商場，沒想到回家時正趕上這組特殊列車，頗感幸運，於是在車上拍了很多照片，然後第一時間打開微信 發朋友圈。他說，來美30年，今年是第一次趕上這等巧事。