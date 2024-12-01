我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

記者范航瑜╱紐約報導
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

一名16歲紐約少年因使用一支「設計有缺陷」的中國製雷射筆，導致左眼失明。其家人日前在曼哈頓南區法院提起訴訟，控告網購平台亞馬遜(Amazon)。

據少年父親馬蒙(Fred Mamoun)提交的起訴書，少年曾在亞馬遜購買了一款Cofeymera品牌的「高功率藍光雷射筆」，2022年5月，他在使用時光束「無意間」掃過左眼，導致視網膜灼傷並造成永久失明。儘管接受視網膜修復手術，少年的左眼視力仍無力回天。

該品牌的雷射筆目前已從亞馬遜平台下架，但Cofeymera仍有其他商品在售，包括小玩具和富氫水杯(hydrogen water bottle)，後者標榜可以「提升水質」。家屬要求的賠償金額並未公開。亞馬遜對此訴訟暫未置評。

據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。但訴訟指出，該產品「在設計、製造、測試、標籤、檢查、行銷及分銷等多方面均存在缺陷」。家屬代理律師表示：「這些中國製造的產品根本未經測試就流入美國市場，消費者因為覺得亞馬遜是大平台就相信其產品質量，卻因此失明。」

美國聯邦政府強制規定，雷射筆廠商必須在雷射產品上標示警告標語，列出依據可能存在的危險。雷射依其輸出的功率分為1、2、3a、3b、4，共五個等級，三級以上便存在風險。強勁的雷射光筆的光束和光點照射到眼睛時，所造成的傷害比肉眼直接注視太陽的傷害更大。照射眼睛超過一定時間，就會造成視網膜的灼傷。市消費者和工人保護局(DCWP)規定，雷射燈必須在包裝時標明警告，並且不能售賣給18歲及以下人士。

中國製造產品幾乎占據了亞馬遜的小商品的半壁江山。而中國跨境電商平台拼多多旗下的Temu更是「低價小商品天堂」，但Temu也長期由於質量問題廣遭詬病。這款購物App目前在美國的下載數量已經超過5000萬次，尤其許多華人都是TEMU的用戶。

強勁的雷射光筆的光束和光點照射到眼睛時，所造成的傷害比肉眼直接注視太陽的傷害更大...
強勁的雷射光筆的光束和光點照射到眼睛時，所造成的傷害比肉眼直接注視太陽的傷害更大。(取自亞馬遜)
據少年父親馬蒙提交的起訴書，少年曾在亞馬遜購買了一款Cofeymera品牌的「高...
據少年父親馬蒙提交的起訴書，少年曾在亞馬遜購買了一款Cofeymera品牌的「高功率藍光雷射筆」。(截取自亞馬遜)

亞馬遜 曼哈頓 華人

上一則

市衛生局年度肝炎報告 亞太社區仍是B肝重災區

下一則

紐約市無證客有近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE對庇護法沮喪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

太愛海綿寶寶冰棒 他用母帳戶偷買918支、貨款2619元…靠眾籌才還得起

太愛海綿寶寶冰棒 他用母帳戶偷買918支、貨款2619元…靠眾籌才還得起
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
節日購物季包裹盜竊最猖獗 86%買家這樣與小偷鬥智鬥勇

節日購物季包裹盜竊最猖獗 86%買家這樣與小偷鬥智鬥勇
黑五挖折扣 AI工具成新趨勢

黑五挖折扣 AI工具成新趨勢

熱門新聞

專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

2024-11-24 07:37
霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

2024-11-30 09:15
由拜登任命的紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。(路透資料照)

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

2024-11-25 15:24
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

2024-11-29 19:15
由大湖效應帶來的降雪正影響紐約，霍楚29日提醒民眾不要掉以輕心、應小心防範。(記者劉梓祁╱攝影)

大湖效應降雪正影響紐約 霍楚：別掉以輕心

2024-11-30 07:43
兩名法拉盛華人女性因涉嫌在外州按摩店賣淫而在近日被捕控罪，圖為按摩店所在地。(谷歌地圖)

「按摩一般，額外服務有趣」 法拉盛2華女被控外州賣淫

2024-11-25 21:57

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起