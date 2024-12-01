16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

一名16歲紐約少年因使用一支「設計有缺陷」的中國製雷射筆，導致左眼失明。其家人日前在曼哈頓 南區法院提起訴訟，控告網購平台亞馬遜 (Amazon)。

據少年父親馬蒙(Fred Mamoun)提交的起訴書，少年曾在亞馬遜購買了一款Cofeymera品牌的「高功率藍光雷射筆」，2022年5月，他在使用時光束「無意間」掃過左眼，導致視網膜灼傷並造成永久失明。儘管接受視網膜修復手術，少年的左眼視力仍無力回天。

該品牌的雷射筆目前已從亞馬遜平台下架，但Cofeymera仍有其他商品在售，包括小玩具和富氫水杯(hydrogen water bottle)，後者標榜可以「提升水質」。家屬要求的賠償金額並未公開。亞馬遜對此訴訟暫未置評。

據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。但訴訟指出，該產品「在設計、製造、測試、標籤、檢查、行銷及分銷等多方面均存在缺陷」。家屬代理律師表示：「這些中國製造的產品根本未經測試就流入美國市場，消費者因為覺得亞馬遜是大平台就相信其產品質量，卻因此失明。」

美國聯邦政府強制規定，雷射筆廠商必須在雷射產品上標示警告標語，列出依據可能存在的危險。雷射依其輸出的功率分為1、2、3a、3b、4，共五個等級，三級以上便存在風險。強勁的雷射光筆的光束和光點照射到眼睛時，所造成的傷害比肉眼直接注視太陽的傷害更大。照射眼睛超過一定時間，就會造成視網膜的灼傷。市消費者和工人保護局(DCWP)規定，雷射燈必須在包裝時標明警告，並且不能售賣給18歲及以下人士。