大湖效應降雪正影響紐約 霍楚：別掉以輕心

由大湖效應帶來的降雪正影響紐約，霍楚29日提醒民眾不要掉以輕心、應小心防範。(記者劉梓祁╱攝影)

由大湖效應帶來的影響正影響紐約，州長霍楚 (Kathy Hochul)29日更新狀況，表示效應帶來的降雪正在向州內推進，受影響地區預計每小時降雪二至四吋，最高積雪可能達六吋，提醒民眾不要掉以輕心，同時當局正在密切監測情況並調動資源以應對，並採取一切必要措施保護居民。

氣象預計顯示，最強降雪將於29日晚至30日(周六)早上出現，其中紐約西部和北部的高海拔地區可能性最高，且12月1日(周日)可能還會有一段強降雪期；目前，紐約州 針對西部、中部和北部部分地區的降雪警告已生效，將持續至12月2日(周一)，紐約市 則受影響較小。

大湖效應通常發生在秋冬季節，當冷空氣流經一片相對溫暖的大湖時產生，其形成主要與湖水的溫暖和冷空氣的強烈對流有關。受影響地區預計每小時降雪二至四吋，積雪可能到達四到六吋。由於道路積雪和能見度降低，預計29日至12月2日的出行條件將從危險到無法通行不等。

霍楚表示，由於今年暖冬，民眾可能對天氣影響掉以輕心，她提醒陣風可能導致吹雪，以及局部的電力中斷。

據了解，目前全州共有3527名人員待命，可組建任何所需的應急小組，處理掃雪、排水、清理等任務。同時，受影響地區的所有駐地將保持24小時運營，相關人員將持續工作直至大雪結束並完成優先清理工作。

另外，州警已指示所有警員保持警惕，並根據需要向受影響地區部署額外巡邏，且所有特種車輛已就位。州府建議居民監測當地和出行目的地的天氣預報，並避免不必要的出行，若必須出行則鞋帶保暖衣物、輪胎防滑鏈、電池助力線等工具。

同時，在冬季風暴期間，建議公眾在出發前清除車輛上的冰雪，並根據道路和天氣狀況調整車速、保持車距。