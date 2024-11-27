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長島區域化計畫 州教育廳：不會強制執行

記者高雲兒╱紐約報導
區域化計畫在長島引發巨大爭議，諸多華裔民眾和官員反對。(與會者提供)
區域化計畫在長島引發巨大爭議，諸多華裔民眾和官員反對。(與會者提供)

長島地區的教育區域化計畫近日引發廣泛爭議。根據紐約州教育廳提出的計畫，學區將共享資源，透過「優勢與需求」調查來制定合作方案，旨在提升資源利用效率。然而，這一計畫遭到了當地華人家長和學區成員的強烈反對，州教育廳26日回應，這一計畫不會強制執行。

根據州教育廳，該計畫預計在2026至2027學年實施，旨在透過學區間合作，縮小教育資源的地區差距，擴大學生的學習機會，促進教師招聘、提供進階課程，並在資金和援助方面實現公平。

然而，該計畫在長島引發巨大爭議，諸多民眾和官員反對，包括州參議員馬丁斯(Jack M. Martins)與納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)。馬丁斯說，這一規定最初是基於9月25日由州教育理事會(Board of Regents)所宣布的緊急情況，並未經過足夠的公眾討論和透明的程序。且計畫中要求學區放棄對自己預算、課程設置以及學生福祉的管理權，並將這些權力交給一個區域性權威機構，這不是他和他的選民能接受的。

就在前幾日的傑瑞柯學校董事會會議上，許多華人家長同樣表達了對區域化計畫的擔憂，擔憂該計畫導致學區的學術水準和安全問題惡化。

為了回應公眾的疑慮，紐約州教育廳長羅薩(Betty A. Rosa)26日在公開信中表示，公開徵求意見期已結束，並做出了兩項修訂。其中一項修訂便是新增了「自願參與確認」條款。根據該條款，為了回應對強制參與的擔憂，學區將可以在與學校董事會協商後，選擇不參與區域化計畫的制定過程，並須在2025年1月15日前提交書面通知。

傑瑞柯學監葛什曼也曾則強調，根據州法律，任何學區的變動都必須經過學校董事會的批准。他表示，學區不會坐視不管，會積極保護學校社區不受不利變動影響。長島的區域化計畫仍在討論和調整中，未來的發展將取決於各方的協商與反饋。

大頸學區的一名華人家長表示，當地學監已發出這封信函通知家長，並明確表示大頸學區不會加入區域話計畫；但話鋒一轉，她表示目前尚且不能鬆懈，「我們要等到學監和教育廳正式說明不加入才行」。她表示，其他學區的華人家長也都收到此通知，「每個區的家長都是在呼籲，不能加入這個計畫」。

在21日晚間的傑瑞柯(Jericho)學校董事會會議上，許多華人居民和董事會成員...
在21日晚間的傑瑞柯(Jericho)學校董事會會議上，許多華人居民和董事會成員紛紛表達對此計畫的擔憂，認為這可能削弱地方對教育的控制權。(與會者提供)

學區 華人 長島

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