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不等川普開除 南區聯邦檢察官威廉斯辭職 亞當斯案去向難定

記者許君達╱紐約報導
由拜登任命的紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。(路透)
由拜登任命的紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。(路透)

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)25日宣布辭職，並將於今年12月13日離職，代理檢察官將由現任紐約南區聯邦副檢察官愛德華·金(Edward Kim)擔任。分析認為，被拜登任命的威廉斯不被當選總統川普信任，其辭職決定被認為是為了免遭川普開除，並為新的被提名人選讓路。

威廉斯2021年由總統拜登任命，領導一支大約450人的司法及調查團隊，同時還兼任司法部長顧問委員會(AGAC)主席。威廉斯擁有哈佛、劍橋和耶魯大學的學位，在獲得總統提名前，他曾在紐約南區任助理檢察官，並擔任證券和商業欺詐特別工作組(Securities and Commodities Fraud Task Force)組長，主要負責金融和白領犯罪、以及政治腐敗領域的案件，曾經主持起訴前共和黨籍紐約州聯邦眾議員柯林斯(Chris Collins)及前紐約州眾議會議長席弗(Sheldon Silver)等知名人物。

在威廉斯的任內，他所領導的檢察官辦公室以貪腐等罪名起訴了現任紐約市長亞當斯(Eric Adams)，還起訴了前新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)並成功將其定罪。遭威廉斯所領導的團隊起訴的知名人物還包括加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)、饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯(Sean "Diddy" Combs)以及中國商人郭文貴等。

紐約南區聯邦檢察官辦公室的轄區包含政商中心曼哈頓，影響力巨大，當選總統川普已宣布，將提名他的心腹克萊頓(Jay Clayton)擔任該職位。克萊頓曾在川普的第一個任期內任聯邦證券交易委員會(SEC)主席，川普在自己的社群平台上表示，克萊頓是一名「受到高度尊重的商業領袖、高參和公共服務者」。威廉斯雖未公開說明自己的離職決定與川普之間的關係，但被普遍認為是為避免遭到川普公開解雇的羞辱而選擇主動為新人選讓路。不過，克萊頓須經聯邦參院的表決通過才能上任。

威廉斯在宣布辭職時表示，離開令他夢寐以求的聯邦檢察官工作是苦澀的，但令他欣慰的是，他的同事們堅持卓越、正直和獨立，並且都是愛國者。

目前，針對亞當斯的起訴和調查陷入僵局，檢方暫時無法解鎖亞當斯的個人手機獲取更多證據，而亞當斯堅持不認罪，川普則多次公開表達其對亞當斯的同情。雖然川普尚未承諾要特赦亞當斯，但在威廉斯離職後，檢方是否還會堅持起訴受到關注。據報導，川普勝選後，亞當斯陣營對其法律方面的前景感到樂觀。

川普 亞當斯 拜登

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