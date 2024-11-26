蒂池就任紐約市警察局長 矢言讓市民安全

前任市清潔局長蒂池(左)宣誓就職，出任市警察局長一職。(市長辦公室提供)

前任市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)25日宣誓就職，出任市警察局長一職，成為市長亞當斯 (Eric Adams)任期內的第四位警察局長。她在就職典禮上承諾，將讓市民感到安全，並「改善整座城市的生活品質」。

現年43歲的蒂池自2022年4月起擔任清潔局長。在任期內，她強調清潔街道，後以「滅鼠」行動、「垃圾革命」而被公眾熟知，且數次領導市清潔局與警方合作，執行起了長久以來都由其他部門負責的職責。在就職典禮上，亞當斯贊蒂池為「久經考驗的領導者」。

蒂池的公共服務生涯跨越三屆市長的領導，她擁有三項哈佛大學學位，曾在市府多個部門任職，包括在市警擔任信息技術副局長一職；在任期內，蒂池曾引進警員隨身攝影機。如今回歸警局，蒂池將掌舵全國最大的警隊，管理約5萬5000名文職和警務人員。

亞當斯任期內的第一位警察局長，也是紐約市 歷史上第一位女性局長西維爾(Keechant Sewell)僅在任18個月，就因不滿警局內部工作環境而主動請辭。接任她的卡班(Edward Caban)因捲入聯邦調查而辭職，後一任臨時局長唐倫(Thomas Donlon)在上任不久後也遭到聯邦探員突襲。

在西維爾辭職後，多名警政專家透露，西維爾在亞當斯領導下難以制定自己的政策，缺乏自主性。但蒂池在就職演講上對亞當斯說，「你信任我的判斷力，給了我極大的自由度及獨立性，讓我能深思熟慮、發揮創意」。

前市警局長布萊頓(Bill Bratton)表示，亞當斯必須放手讓蒂池自主組建團隊，「好消息是，蒂池和亞當斯雙方合作經驗豐富，很明顯他們倆相處地很舒服」。布萊頓此前也談到，在過往與蒂池共事期間，對她「印象深刻」，是既強硬又口才出色的「聰明人」。

在亞當斯宣布對於蒂池的任命後，她曾與市議員黃敏儀共同視察法拉盛 市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題，並強調市清潔局與市警局的合作執法。