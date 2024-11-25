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威利點足球場新效果圖出爐 預計2027完工

記者鄭怡嫣╱紐約報導
「阿提哈德公園」預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。圖為由工程公司HOK製作的效果圖。(取自紐約市足球俱樂部)
「阿提哈德公園」預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。圖為由工程公司HOK製作的效果圖。(取自紐約市足球俱樂部)

紐約市足球俱樂部(NYCFC)耗資7億8000萬元、擁有近2萬5000個座位的新足球場，預計將於2027年在皇后區威利點(Willets Point)、現花旗球場(Citi Field)對面揭幕，該球場效果圖近日公布。根據與阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空(Etihad Airways)達成的20年協議，該球場將冠名為「阿提哈德公園」(Etihad Park)。

「阿提哈德公園」由工程公司HOK設計，預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。根據最新的效果圖，擬建於威利點大道(Willets Point Blvd.)126-87號的新球場，將位於威利點開發項目的中心地帶，將擁有2萬4851個座位，並成為紐約市乃至美國職業足球大聯盟歷史上首座全電力驅動的體育場。

效果圖還顯示，新球場預計將設有3436個球迷區座位(supporters section seats)、64個場邊貴賓席座位，以及287個無障礙座位及陪同座位。此外，場館內還將設有14個酒吧、七個啤酒市集、16間單人衛浴、18間女性衛生間以及17間男性衛生間。設計亮點還包括八個場邊貴賓廳、23間下層包廂、九間上層包廂，以及位於上層的兩個迷你俱樂部。下層包廂區還將設有一間位於中場的「主席包廂」，內含私人酒吧、衛生間和電話亭。

除足球場以外，威利點開發項目還將包括一所擁有650個學位的新公立學校、一家酒店，以及超過15萬平方呎的公共開放空間。項目地塊範圍則為東北至127街、西北至35大道、東南至威利點大道，以及西南至西弗路(Seaver Way)以及花旗球場。

代表該區的市議員莫亞(Francisco Moya)表示，這不僅僅是建造一座足球場，也是在建造一個全新的社區，「當找到合適的合作夥伴時，我們真的可以創造出40年來這座城市從未見過的成果。」而根據紐約市足球俱樂部(NYCFC)執行長布拉德·西姆斯(Brad Sims)，推土機和起重機已經在這裡被使用，以開展前期的建設工作，其與紐約市的租賃談判正在如期進行，預計在今年年底之前將舉行破土儀式。

「阿提哈德公園」預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。圖為...
「阿提哈德公園」預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。圖為由工程公司HOK製作的效果圖。(取自紐約市足球俱樂部)
「阿提哈德公園」預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。圖為...
「阿提哈德公園」預計在2027年美國職業足球大聯盟(MLS)賽期開始前啟用。圖為由工程公司HOK製作的效果圖。(取自紐約市足球俱樂部)

足球 紐約市 皇后區

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