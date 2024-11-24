風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

一年一度的感恩節即將到來，不少民眾有出遊或遠行打算，但根據氣象預報，包括紐約在內的美國東北部，在感恩節期間可能碰上雪、雨、大風等天氣，而28日(周四)感恩節當天，在紐約市 盛大的傳統活動「梅西 感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)，也恐受到影響。

氣象專家布洛德(Cody Braud)表示，根據目前天氣預報，紐約市在感恩節上午天氣晴朗，大遊行會在陽光下舉行，但目前有一個暴風雨系統正在朝紐約市逼近，雖未確定影響時間，不過暴風雨可能提前到來。布洛德說，無論暴風雨系統如何，經過曼哈頓中城的遊行線將會遭遇凜冽的寒風。在多雲的天空下，28日的最高氣溫預計僅有華氏44度。

梅西感恩節大遊行將於上午8時30分從西77街交中央公園西街(Central Park West)處開始。早期的天氣預報顯示，當天的能見度和風力預計不會妨礙慶祝活動。

因為這個暴風雨系統將於26日(周二)穿越美國北部各州，專家也提醒，若感恩節有出行計畫的，最好在25日(周一)和27日(周三)啟程為佳。

在西海岸，大雨、陣風和大雪將在感恩節前給出行者帶來麻煩，俄勒岡州的波特蘭和舊金山尤其會受影響。在剛剛過去的一周，「炸彈氣旋」在這一地區造成數十萬人停電，至少兩人死亡。

對於東北部和大湖區的居民而言，感恩節後的出行會變得棘手，因為暴風雨系統會給東部沿海地區帶來大雨強風，可能給內陸地區帶去強降雪天氣。對於紐約居民來說，29日(周五)黑色星期五當天的天氣可能很糟糕，要有心理準備。

美國汽車協會(AAA)估計，感恩節假期將有近8000萬名旅客前往50哩或更遠的地方，其中7200萬人將駕車出行，比去年多130萬名旅客。航空旅行預計也會創下新高。將有超過580萬人搭乘國內航班，比去年增加2%，比2019年增加近11%。

儘管21日紐約市幾乎下了一天雨，但該地區仍持續受到乾旱警告，今年的總降雨量也比正常年份要少近8吋，這是20多年來的第一次。對於入秋以來經歷了長時間旱情的紐約市而言，感恩節的降雨天氣也是一件好事，一到兩吋的降雨將大大有助於擺脫旱情。