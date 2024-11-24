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感恩節出行高峰將至 天候與人潮恐為機場交通添變數

記者馬璿╱紐約報導
隨著感恩節假期到來，目前未知的天候狀況、航空管制人手不足及尖峰時段的道路壅堵等因素，都恐為民眾的假期計畫添變數。圖為紐約甘迺迪機場。(記者馬璿/攝影)
隨著感恩節假期到來，目前未知的天候狀況、航空管制人手不足及尖峰時段的道路壅堵等因素，都恐為民眾的假期計畫添變數。圖為紐約甘迺迪機場。(記者馬璿/攝影)

隨著感恩節假期到來，紐約市各地機場與交通樞紐也正在面臨一年中最繁忙的旅行高峰期，而目前未知的天候狀況、航空管制人手不足及尖峰時段的道路壅堵等因素，都恐為民眾的假期計畫添變數。

根據紐新港務局(Port Authority)的統計，11月25日(周一)至12月2日(周一)期間，有870萬人口經該區的機場、橋梁和隧道出行，創歷史新高。其中更有320萬人次將經由甘迺迪國際機場(JFK)、紐瓦克機場(Newark Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)與史都華國際機場(New York Stewart Airport)四大機場出行。

美國汽車協會(AAA)預測，全國將有7990萬人旅行50哩以上距離，其中584萬人將選擇以飛行作為主要交通方式。聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)則表示，11月26日(周二)、27日(周三)與12月1日(周日)將是全國航空最繁忙的一天，預計將有超過300萬人出行，5萬架航班將運行，28日(周四)感恩節當天則是最適合駕車的日子。

然而，根據氣象預報指出，美東北部潛在的暴風雪恐將影響交通和航班。位於紐約州西北邊的大賓漢頓機場(Greater Binghamton Airport)已因暴雪中斷營運，波士頓及華盛頓特區等主要航空樞紐也分別通報多起航班延誤與取消。

除天氣影響外，新澤西的紐瓦克機場本周末也因人手短缺出現航班延誤狀況，超過700架航班誤點時間達一小時。航空專家指出，假期旅行量激增與航空交通管制人員的不足，使機場將面臨更艱鉅的挑戰。

港務局更指出，雖然感恩節將停止城市內大多數施工，但甘迺迪機場的重建工程將持續進行，欲駕車前往機場的旅客需留意改道和可能的延誤，除可利用甘迺迪機場的免費接駁站外，也可選擇大眾運輸工具如地鐵、巴士或長島鐵路前往機場。

美國汽車協會建議選擇駕車至機場的民眾，應在25日上午11時前，或是27日上午10時前，且至少於航班起飛前兩小時抵達，以免道路壅堵情況影響行程。

紐瓦克機場 長島鐵路 地鐵

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