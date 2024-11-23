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霍楚宣布感恩節交通措施 駕駛小心以免挨罰

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚22日宣布，為應對感恩節假日季大量車流，州警及地方執法機構將於感恩節周末期間加強巡邏，重點打擊酒後駕駛和魯莽駕駛行為。(記者范航瑜╱攝影)
州長霍楚22日宣布，為應對感恩節假日季大量車流，州警及地方執法機構將於感恩節周末期間加強巡邏，重點打擊酒後駕駛和魯莽駕駛行為。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)22日宣布，為應對感恩節假日季大量車流，州警及地方執法機構將於感恩節周末期間加強巡邏，重點打擊酒後駕駛和魯莽駕駛行為。

感恩節假期期間，交通流量顯著增加，同時也是酒駕行為激增時段。去年感恩節期間，執法人員共逮捕1342名酒駕者，開出了7656張超速罰單，及970張魯莽駕駛罰單。

此次特別執法行動由州長交通安全委員會(Governor’s Traffic Safety Committee)發起，從即日起至12月1日(周日)進行，並將針對其他不安全駕駛行為，如違反「讓路法」(Move Over Law)，新法規定駕駛在遇到路邊停靠車輛時，必須在安全情況下減速並讓路。

與往年一樣，巡警將使用標準州警車輛及「隱藏身分交通執法」(Concealed Identity Traffic Enforcement)的便衣警車，進行執法行動，這些便衣警車外觀與普通車輛無異，但配有緊急燈光功能，以更好識別違法駕駛行為。

同時，為減輕假期出行壓力，自11月27日(周三)上午6時起至12月2日(周一)上午6時，紐約州高速公路上的臨時車道封閉將暫停，盡量減少因道路工程造成的交通壅堵與延誤。但無論車道是否封閉，駕駛者仍需遵守「避讓法」，該法規要求駕駛者在看到路邊停靠車輛時減速並避讓。今年有兩名州高速公路局員工因車輛未避讓，造成一死一傷。

據美國汽車協會(AAA)的預測，感恩節期間，約7990萬美國人將進行50哩或以上的長途旅行，較去年增長170萬人，甚至高於疫情前。市交通局(DOT)也制定了「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)，已於20日回歸，建議民眾儘量選擇公共運輸工具出行，以應對感恩節遊行及聖誕購物潮。

疫情 紐約州 霍楚

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