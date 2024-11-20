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華埠男遭捅亡 當時正在河邊垂釣 釣友：福州移民 為人不錯

記者劉梓祁、曹馨元╱紐約報導
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓18日(周一)發生連環命案，兇手持刀在不同地點將三人隨機捅亡，死者之一被消息人士證實為華人，知情人表示，遇害華男居住在華埠較邊緣區域，平日以東河(East River)垂釣為愛好，在釣友印象中「人不錯」。對於此次事件，紐約市長亞當斯(Eric Adams)則表示，這是紐約市刑事司法和精神健康系統「辜負市民」的直接例證。

根據市警(NYPD)局，51歲的嫌犯里維拉(Ramon Rivera)，住在基普灣(Kips Bay)的表維男性收容所(Bellevue Men's Shelter)，曾有過八次被捕紀錄，被捕並伴有「嚴重精神病史」，在今年10月也因重大盜竊罪(grand larceny)被捕。

警局紀錄顯示，里維拉先是於當日上午8時22分，至雀兒喜(Chelsea)捅死一名36歲西語裔的男性建築工人，隨後在上午約10時25分，在靠近中城30街的東河旁，刺傷第二名受害華男。警員到達現場後，發現67歲的他腹部有多處刺傷，在緊急送至醫院被宣告不治。

第三起案件則發生於30分鐘後，地點為東42街交第一大道附近，受害人為一名36歲非洲裔女性，她同樣全身被捅數刀，送往醫院後在18日晚間被宣布不治。

截至截稿前，本案中三名死者已有兩人的身分被警方公布，唯有華男的信息仍在等候家屬確認。儘管其登記住址中包含一個華埠包厘街(Bowery)商用樓的租用信箱，但知情人表示，他生活在地蘭西街(Delancey St.)一個租賃公寓。

該公寓靠近羅斯福公園(SDR Park)，距離下城河岸的步行時間為20分鐘。本報記者19日上午在樓外詢問多位住戶及周邊商戶，他們均表示未聽聞此華男的姓名。然而，有多位長期在東河邊釣魚的居民指，曾與死者有過接觸，其為中國福州移民。

多名釣友對本案感到震驚，表示華男之死「非常無辜」。他們回憶，此人平日就如大部分釣手，處事沉穩且不高調，印象中「為人不錯」，釣友還解釋，遇害華男選擇前往中城河邊釣魚，原因為近期魚量驟減，故嘗試更換釣點。

對於此案，市長亞當斯表示，目前的調查重點放在，為何嫌犯在前月因犯罪被判刑後仍流落街頭，以及他的「嚴重精神健康問題」是否未被有效評估。

紐約東華協會主席于金山表示，精神健康問題在遊民群體中頻發，而目前因市內缺乏治療精神病的正確方法，讓許多有嚴重精神病的遊民成為了「行走的炸彈」。「這是一個結構性問題」，于金山認為，解決遊民及精神健康問題需要大量人力物力，且需要通過州議會立法來改變，「這個事情可能會討論半個月，但最後不會引起什麼司法結構的改革」。

根據市府資料，紐約市每四名成年人中就有一人有精神健康問題；而紐約大學研究數據指出，在遊民中患嚴重精神疾病的比例更是高達近半數，但目前，紐約市醫療服務、遊民服務及其他社會服務系統見缺乏合作，無法提供一個全面的解方。

「沒有一個地方可以集中解決問題，所以他們(遊民)最終又會回到街上」，瓦斯克(Ruben Vasques)曾在不同遊民所擔任保安五年之久，他見過無數進出遊民所的人受困於精神疾病，「他們能夠得到的幫助與他們面臨的問題間存在巨大落差，目前的系統並不能解決問題。」

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