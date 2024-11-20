紐約市兒保聯盟和民代 催生全州免費托兒服務

紐約市兒童保育聯盟在曼哈頓華埠的哥倫布公園召開記者會，呼籲紐約州提供全州普及的免費托兒服務。(記者曹馨元／攝影)

紐約市 兒童保育聯盟(NYUC)19日在曼哈頓華埠的哥倫布公園(Columbus Park)召開記者會，呼籲紐約州提供普及全州的免費托兒服務。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)及多名民代到場聲援。

根據兒童保育聯盟發布的提案，全州免費托兒服務預計將每年耗資127億元，占州總預算 的5%。但該組織的執行主任白林(Rebecca Bailin)指出，僅在2022年，紐約市就因父母需要辭職照顧幼兒而損失了230億元的經濟收益；而在已經普及全民免費托兒服務的加拿大魁北克市(Quebec)，父母重回勞動市場帶來的稅收已經證明可以完全負擔免費托兒服務的支出。

「缺乏免費托兒服務逼迫父母離開工作崗位，更導致成千上百的家庭搬離紐約」，白林表示，有幼兒的家庭相比其他家庭遷出紐約市的概率要高出一倍，而價格高昂的托兒服務正是其中重要原因，「紐約居民每年要支付的托兒服務總帳單高達140億元，平均每個家庭要支付2萬1000元」。

蘭德指出，缺乏全民免費托兒服務不僅損害紐約的家庭，更是損害整個紐約市的利益，「我們正在失去成百上千的勞動力」。威廉姆斯也認為，如今「為一名幼兒提供基本照顧」的價格都幾乎等同於大學學費，讓市民難以負擔。

州參議員 拉莫斯(Jessica Ramos)分享了自己的經歷，她表示，自己的大兒子目前13歲，但在兒子剛出生的幾年，她感到十分焦慮擔憂，需要自己的母親前來一同照顧幼兒。「找到可負擔的托兒服務不應該是一件難事」，拉莫斯表示，早期教育十分重要，將影響兒童之後的詞彙掌握能力，「我不希望孩子們無法站在同一條起跑線上」。

但同樣支持該提案的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)表示，因為很多立法人員並沒有幼兒需要照顧，所以很難共情父母的難處，也導致他們沒有動力將全民免費托兒服務納入預算。州長霍楚(Kathy Hochul)在2022年為4年內托兒服務撥款預算70億元，遠低於該提案要求的127億元。