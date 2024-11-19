曼哈頓遊民隨機捅人 2死1重傷 1死者為華人

嫌犯兩個月前曾因重竊罪被捕，現正處保釋期。市長亞當斯指責本案再一次證明了紐約的刑事司法系統的崩壞。(消息人士提供)

曼哈頓 中城18日經歷血腥上午，一名遊民流竄三個地點隨機捅人，造成兩人死亡、一人重傷垂危；據消息人士透露，其中一名死者為華人，但出於隱私考量不能公布其具體身分，目前嫌犯已被抓獲，犯罪動機暫不明。

市長亞當斯 (Eric Adams)攜市警總局代理局長唐倫(Thomas Donlon)18日下午召開記者會，公布案情。亞當斯證實，案件中的兩名受害人已不幸身亡，另一人生命垂危。

據市警探長肯尼(Joe Kenny)介紹，兇手第一次作案時間為18日早8時22分，地點為雀兒喜(Chelsea)的西19街444號門前,受害人為一36歲西語裔男性建築工人，當時他正抵達工作的工地外，兇手突然出現在他面前，捅傷其腹部後逃離，受害人被緊急送醫，因胃部傷重而宣告不治。

第二起案件發生於當日上午10時27分，地點位於基普灣(Kips Bay)附近的東30街東端附近，受害人為一68歲華裔男性，該受害人全身被捅數刀，送醫30分鐘後宣告不治。第三起案件發生於10時55分，地點為東42街交第一大道附近，受害人為一名36歲非洲裔女性，同樣全身被捅數刀。截至發稿時，該受害人尚未脫離生命危險。

嫌犯的行兇範圍橫跨曼哈頓中城的最西端到最東端，在其最後行兇的東42街現場，大量噴濺狀血跡留在人行道上，另有滴落狀血跡從第一現場呈線狀延伸到第一大道旁的人行道上，長達近百呎，顯示受害人在被襲擊後曾有過帶傷逃離的動作。

嫌犯在第三次行凶後，曾繼續向北逃離。肯尼透露，位於第一大道交東46街附近的土耳其駐聯合國代表團駐地安保人員曾向警方報告了疑似嫌犯的去向，第17分局警員隨後根據線索將其逮捕。警方介紹，嫌犯為一名51歲西語裔男性，沒有固定居所，有八次被捕前科，現正處於保釋期。被捕時，此人手持兩把廚房刀具，渾身是血。

根據警方公布的信息，嫌犯最後一次被捕是在今年9月，罪名為重竊(grand larceny)，現正處於保釋期；此前他還曾涉入一系列針對小商業的入室盜竊案，還在新澤西、俄亥俄及佛州 有過案底。