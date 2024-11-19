我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

曼哈頓遊民隨機捅人 2死1重傷 1死者為華人

記者許君達╱紐約報導
嫌犯兩個月前曾因重竊罪被捕，現正處保釋期。市長亞當斯指責本案再一次證明了紐約的刑事司法系統的崩壞。(消息人士提供)
嫌犯兩個月前曾因重竊罪被捕，現正處保釋期。市長亞當斯指責本案再一次證明了紐約的刑事司法系統的崩壞。(消息人士提供)

曼哈頓中城18日經歷血腥上午，一名遊民流竄三個地點隨機捅人，造成兩人死亡、一人重傷垂危；據消息人士透露，其中一名死者為華人，但出於隱私考量不能公布其具體身分，目前嫌犯已被抓獲，犯罪動機暫不明。

市長亞當斯(Eric Adams)攜市警總局代理局長唐倫(Thomas Donlon)18日下午召開記者會，公布案情。亞當斯證實，案件中的兩名受害人已不幸身亡，另一人生命垂危。

據市警探長肯尼(Joe Kenny)介紹，兇手第一次作案時間為18日早8時22分，地點為雀兒喜(Chelsea)的西19街444號門前,受害人為一36歲西語裔男性建築工人，當時他正抵達工作的工地外，兇手突然出現在他面前，捅傷其腹部後逃離，受害人被緊急送醫，因胃部傷重而宣告不治。

第二起案件發生於當日上午10時27分，地點位於基普灣(Kips Bay)附近的東30街東端附近，受害人為一68歲華裔男性，該受害人全身被捅數刀，送醫30分鐘後宣告不治。第三起案件發生於10時55分，地點為東42街交第一大道附近，受害人為一名36歲非洲裔女性，同樣全身被捅數刀。截至發稿時，該受害人尚未脫離生命危險。

嫌犯的行兇範圍橫跨曼哈頓中城的最西端到最東端，在其最後行兇的東42街現場，大量噴濺狀血跡留在人行道上，另有滴落狀血跡從第一現場呈線狀延伸到第一大道旁的人行道上，長達近百呎，顯示受害人在被襲擊後曾有過帶傷逃離的動作。

嫌犯在第三次行凶後，曾繼續向北逃離。肯尼透露，位於第一大道交東46街附近的土耳其駐聯合國代表團駐地安保人員曾向警方報告了疑似嫌犯的去向，第17分局警員隨後根據線索將其逮捕。警方介紹，嫌犯為一名51歲西語裔男性，沒有固定居所，有八次被捕前科，現正處於保釋期。被捕時，此人手持兩把廚房刀具，渾身是血。

根據警方公布的信息，嫌犯最後一次被捕是在今年9月，罪名為重竊(grand larceny)，現正處於保釋期；此前他還曾涉入一系列針對小商業的入室盜竊案，還在新澤西、俄亥俄及佛州有過案底。

亞當斯在記者會上指責本案再一次證明了，紐約市的刑事司法和精神健康關懷系統都在持續崩壞中，但根據目前的調查進度，尚無法證實該嫌犯患有精神疾病。

曼哈頓中城發生連環捅人案，造成兩死一重傷慘劇。圖為其中一處案發現場的血跡。(記者...
曼哈頓中城發生連環捅人案，造成兩死一重傷慘劇。圖為其中一處案發現場的血跡。(記者許君達╱攝影)

亞當斯 曼哈頓 佛州

上一則

堵車費計畫通過 華埠居民怒批搶劫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大學點空地改建社區 市府招標

大學點空地改建社區 市府招標
亞當斯：法拉盛加強警力 將增衛星分局

亞當斯：法拉盛加強警力 將增衛星分局
紐約市警109分局召開警民會談新增衛星分局 亞當斯出席

紐約市警109分局召開警民會談新增衛星分局 亞當斯出席
要求房東負擔仲介費料通過 亞當斯憂轉嫁房租

要求房東負擔仲介費料通過 亞當斯憂轉嫁房租

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢