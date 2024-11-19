川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

總統當選人川普日前在社群平台上公開表示，他在上任後會宣布全國進入緊急狀態，將動用軍事力量遣返無證移民 ，在華人走線 客群體中引發了相當的恐慌。移民律師則建議正處在庇護 申請流程中的走線客，低調守法，盡快準備好上庭所需的材料，以便有備無患。

住在法拉盛的走線客李小三表示，川普勝選後，走線華人群體中存在人心惶惶的情況，而且一些以華人新移民為主要服務對象的生意，比如職業介紹所、駕校業者甚至專門詐騙收割走線客的不法業者，紛紛開始關門，連他自己的翻譯公司生意夥伴都感嘆：生意這麼差，不如我們也去工地好了。

服務新移民生意 一落千丈

李小三透露，很多前往紅州打工的走線客，都因恐懼而開始返回紐約和加州。來自布碌崙(布魯克林)華人社區的聲音也反映，有大批外州華人回流，導致布碌崙「情況非常緊急」。

但也有人比較淡定。住在法拉盛的走線客林三使用拜登政府專為申請庇護者提供的「CBP one」系統登記，在墨西哥等待了超過五個月，兩周前得到合法入境許可後才來到紐約。林三表示，如果美國政府連像他這樣謹守規則者都要驅逐的話，「就太過分了。」持旅遊簽證入境後尋求庇護的陳永明雖然住在德州，但他表示並未很緊張，因為他的庇護申請理由充分且沒有違法越境，「聽說像我這樣的人不是遣返目標」。

依法登記入境 自認守法較淡定

專業人士普遍認為，根據緊迫性和可行性的考量，川普政府將會最先遣返有犯罪紀錄及身背遞解令的無證移民。

川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(記者許君達／攝影)

對於申請庇護者來說，如果申請在任何移民官員和法庭面談的環節中被駁回，就將背上遞解令。華埠移民律師古奇(Edward Cuccia)介紹，川普上任後，很可能通過直接命令的方式，要求移民官員從嚴審查庇護申請，這將導致更多走線客的申請失敗。此外，在川普上台後，身背遞解令者更有可能被關進移民監獄，而非以假釋狀態維持自由身。

有犯罪紀錄及遞解令 恐先遣返

法拉盛移民律師陳闖創表示，理論上，無論是通過走線闖關還是旅遊簽證入境，所有尚未正式得到移民法庭判決的庇護申請者，在川普時代都有被捕的可能。不過，被捕並不意味著立即被遣返，即使得到遞解令，也有機會通過上訴程序拖延時間甚至翻盤勝訴。

他強調，由於移民監獄空間有限，被捕者反而會被盡快安排上庭，如果庇護申請者證據充分、材料齊全，被捕後也許反而能進入「快速通道」。因此，對於所有走線客來說，當務之急是盡快與律師合作，備齊申請材料，然後以不變應萬變，即使被捕也不必過於慌張。

律師：被捕反能進入「快速通道」

華人走線客多數為了追求自由或更好的生活，並非犯罪的主力人群。不過聯合衛理公會(United Methodist Church)旗下的紐約移民法律與正義(Immigration Law & Justice)機構主任律師米爾斯(Thomas Mills)提示，一旦針對無證移民的仇視浪潮再起，一些原本較為輕微的違法行為，比如駕駛違規或家庭糾紛等，都有可能成為無證客的「催命符」，這在歷史上有過多次先例。而這個風險在紐約之外的一些紅州更為突出，華人走線者務必加倍謹慎。