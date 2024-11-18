我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

紐約乾旱持續 野火專門小組成立

記者尤昱程╱紐約報導
簡寧斯溪大火延燒，影響無數家庭。(美聯社)
簡寧斯溪大火延燒，影響無數家庭。(美聯社)

紐約市近期經歷長時間的乾旱，導致野火風險持續攀升，為應對這一挑戰，市消防局(FDNY)首次成立灌木叢火災專門小組(Brush Fire Task Force)，以快速應對全市五區的灌木叢火災，並調查火災原因，防範未來火災的發生。

根據市消防局數據，自1日至14日，市消防局共處理了271起灌木叢火災，創下兩周內火災數量的歷史新高。對此，專門小組將由火災檢查員和戰術無人機小組組成，旨在確保火災發生時迅速作出回應，並通過調查火因，加強資訊共享，以防止火災的再次發生。

消防局長塔克(Robert Tucker)表示，由於嚴重缺乏降雨，乾燥植被和強風條件導致灌木叢火災迅速蔓延，紐約市正面臨前所未有的挑戰。他說，「透過成立這支小組，我們不僅能迅速行動，還能確保現場人員的安全，並通過徹底調查火災原因，保護市民的生命財產安全。」

近期，位於紐約市與新澤西邊界的簡寧斯溪(Jennings Creek)大火仍未完全撲滅，影響了數百戶家庭及周邊自然環境。消防員表示，直至更大規模的降雨到來，他們將持續留守火場，防止火勢再次擴大。目前，當局已經要求附近165戶居民撤離。

而根據國家氣象局(National Weather Service)的預測，紐約地區20日(周三)晚間可能迎來0.5至1.5吋的降雨，為乾旱地區帶來有限的緩解。然而，專家認為，這場降雨對當前的火災風險影響有限，長期乾燥問題仍需更全面的解決措施。

為了減少火災風險，紐約州已禁止露天燃燒直至11月底，包括營火以及其他明火活動。同時，市消防局呼籲市民避免使用煙火、妥善處理菸蒂及火柴，並清理住宅及商業區周邊的枯葉和灌木叢；此外，市內公園的燒烤活動也暫時禁止。

市消防局提醒市民在乾燥天氣下保持高度警覺，並呼籲大家註冊Notify NYC平台，以隨時了解緊急情況和安全提示。欲了解更多資訊，請訪問NYC.gov/NotifyNYC或致電311。

紐約市 紐約州 新澤西

上一則

呼籲安全駕駛 民代、維權組織集會

下一則

曼哈頓堵車費1/5重啟 2031年漲回15元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注

紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注
東北8州野火威脅影響4300萬人 下周情勢更惡化

東北8州野火威脅影響4300萬人 下周情勢更惡化
東北8州野火威脅 4300萬人已收危險警告 下周情勢更惡化

東北8州野火威脅 4300萬人已收危險警告 下周情勢更惡化
機房出問題 曼哈頓豪華公寓起火 華裔住戶： 房內安全

機房出問題 曼哈頓豪華公寓起火 華裔住戶： 房內安全

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

2024-11-15 19:14

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地