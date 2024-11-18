紐約乾旱持續 野火專門小組成立

簡寧斯溪大火延燒，影響無數家庭。(美聯社)

紐約市 近期經歷長時間的乾旱，導致野火風險持續攀升，為應對這一挑戰，市消防局(FDNY)首次成立灌木叢火災專門小組(Brush Fire Task Force)，以快速應對全市五區的灌木叢火災，並調查火災原因，防範未來火災的發生。

根據市消防局數據，自1日至14日，市消防局共處理了271起灌木叢火災，創下兩周內火災數量的歷史新高。對此，專門小組將由火災檢查員和戰術無人機小組組成，旨在確保火災發生時迅速作出回應，並通過調查火因，加強資訊共享，以防止火災的再次發生。

消防局長塔克(Robert Tucker)表示，由於嚴重缺乏降雨，乾燥植被和強風條件導致灌木叢火災迅速蔓延，紐約市正面臨前所未有的挑戰。他說，「透過成立這支小組，我們不僅能迅速行動，還能確保現場人員的安全，並通過徹底調查火災原因，保護市民的生命財產安全。」

近期，位於紐約市與新澤西 邊界的簡寧斯溪(Jennings Creek)大火仍未完全撲滅，影響了數百戶家庭及周邊自然環境。消防員表示，直至更大規模的降雨到來，他們將持續留守火場，防止火勢再次擴大。目前，當局已經要求附近165戶居民撤離。

而根據國家氣象局(National Weather Service)的預測，紐約地區20日(周三)晚間可能迎來0.5至1.5吋的降雨，為乾旱地區帶來有限的緩解。然而，專家認為，這場降雨對當前的火災風險影響有限，長期乾燥問題仍需更全面的解決措施。

為了減少火災風險，紐約州 已禁止露天燃燒直至11月底，包括營火以及其他明火活動。同時，市消防局呼籲市民避免使用煙火、妥善處理菸蒂及火柴，並清理住宅及商業區周邊的枯葉和灌木叢；此外，市內公園的燒烤活動也暫時禁止。

市消防局提醒市民在乾燥天氣下保持高度警覺，並呼籲大家註冊Notify NYC平台，以隨時了解緊急情況和安全提示。欲了解更多資訊，請訪問NYC.gov/NotifyNYC或致電311。