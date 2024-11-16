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市議會恢復預算 55棟政府樓長者住宅重啟安保服務

記者范航瑜╱紐約報導
市議會15日宣布恢復資金支持，重啟紐約市房屋局(NYCHA)的長者住宅的安保服務。圖為下東城政府樓麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)。(記者范航瑜╱攝影)
市議會15日宣布恢復資金支持，重啟紐約市房屋局(NYCHA)的長者住宅的安保服務。圖為下東城政府樓麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市去年由於財政赤字，縮減預算，中止了市房屋局(NYCHA)中長者住宅的非武裝安保計畫，市議會15日宣布，將恢復資金支持，重啟55棟長者住宅的安保服務，並加強投資，為全市公共住房項目及基礎設施改善提供更多資源。

當天由市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)、市議會長者委員會主席哈德森(Crystal Hudson)等人共同宣布，表示恢復的資金將為55棟長者住宅重新配備安保員，確保長者的居住安全。此外，市議會在2025財年預算中為市房屋局爭取了額外的7億資金，用於改善設施，將撥款超過340萬支持公共住房等相關項目。

紐約市老年人口在過去十年間增長了36%，其中低收入長者的比例顯著提升。在這一大趨勢下，提供更多長者服務和資源成了當務之急。然而，由於去年春天，市房屋局營運預算出現3500萬赤字，不得不削減680萬資金，中止了長者住宅的非武裝安保計畫。該計畫為長者住宅提供輪班安保服務，已運行數十年。

市長原計畫在2025財年撥款150萬元，維持部分安保服務，然而這筆錢也只是杯水車薪，預計大多數住宅的安保服務都將於今年6月結束，引發居民和社區領袖的強烈反對，尤其是居住在老人公寓的居民，都對失去安全保障表示極大擔憂。在市議會和市長的預算協商後，完整資助最終恢復，安保服務也得以延續。

歐德思表示，長者是社區的基石，他們理應在自己的家中感到安全。「市房屋局的非武裝安保計畫對居民的福祉至關重要。我們將與長者並肩作戰，確保這項關鍵計畫得到全面支持。」

在長者集中的曼哈頓華埠，適合長者居住的便利住房資源尤為重要。許多老舊建築和普通公寓缺乏電梯設施，對需要頻繁就醫的長者構成不便。因此政府樓備受歡迎。但政府樓社區的治安狀況一直是公眾和居民關注的問題。

去年底，州眾議員李榮恩(Grace Lee)曾宣布啟動扶老計畫，為住在下東城政府樓內的長者免費提供300組帶有網絡社交功能的智能監控門鈴，幫助提升老年住戶居住的安全性。

預算 政府樓 紐約市

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