109分局轄區犯罪率明顯下降 局長提醒防範入室盜竊案

科爾曼在警民會上，表彰了數名在午夜公共安全小組工作的警員。(記者高雲兒／攝影)

轄區包括皇后區法拉盛 的紐約市 警109分局日前召開警民會，表示轄區內犯罪指數明顯下降，但提醒民眾需要注意入室盜竊案，出入時務必鎖好門窗，確保監控設備正常運作。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，本區犯罪率持續下降，顯示出積極的治安趨勢。與去年同期相比，七大主要犯罪指數下降了約4.5%。在過去的28天中，各類案件均顯著減少：搶劫案從去年的29件降至10件，減少了65%；重傷害案從45件降至26件，下降42%；入室盜竊案從47件減少到44件，下降6%；重大竊盜案從100件降至93件，下降7%；而汽車盜竊案從56件降至29件，減少了48%。科爾曼說，今年10月的治安狀況尤為突出，展現了全體警員在主動打擊犯罪方面的成效。

儘管如此，科爾曼提醒居民，近期白石鎮和凱辛納公園(Kissena Park)附近入室盜竊案件增加，在白天與夜間都有發生，令人擔憂。據本報此前報導，一位住在法拉盛植物園 附近的女士近日目擊一名男子闖入後院，企圖偷鞋並試圖打開車門，這樣的事件已多次發生。為此，科爾曼建議居民外出時務必鎖緊門窗，並確保家用攝像頭正常工作，以協助警方更迅速鎖定嫌犯。

會上，科爾曼也表彰了數名在午夜公共安全小組(midnight Public Safety Team)工作的警員，他們在10月的一次巡邏中，發現兩名可疑人士騎著未註冊機車、面戴口罩，他們迅速對兩人進行監視並成功將其攔截。經調查，其中一輛機車為數周前被盜，另一輛則是在數分鐘前的搶劫案中被盜。科爾曼表示，「這些警員在大家熟睡時守護社區，積極主動，表現出色。」