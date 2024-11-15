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呂秀蓮紐約演講 籲台灣在全球變局探索和平與發展之路

記者高雲兒╱紐約即時報導
呂秀蓮首先提到她在促進性別平等上的努力。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮首先提到她在促進性別平等上的努力。(記者高雲兒╱攝影)

中華民國副總統呂秀蓮於15日晚在紐約台灣會館露面，發表主題為「台灣新命運」的專題演講，吸引了眾多關注台灣未來發展的僑胞與媒體熱情參與。呂秀蓮在演講中深入探討台灣當前所面臨的挑戰與機遇，並分享了她對未來發展的見解。

呂秀蓮首先提到她在促進性別平等上的努力。她透露，此次來美主要是過境紐約，隨後將前往參加國際職業婦女協會的會議。在她的推動下，台灣於2008年成為該協會的正式會員，此次會議上她也將擔任主題演講者。她強調，台灣在性別平權方面的成就有目共睹，包括立法院女性比例達41%，司法界女性比例達47%，並已誕生首位女性總統。這些成就充分展示了台灣在推動性別平等上的努力與成果。

她表示，21世紀已經進入「她世紀」，女性在全球領導角色上的崛起成為大勢所趨。根據聯合國統計，目前全球已有65個國家的領導人是女性。她強調，隨著女性權力與決策影響力的提升，全球將迎來變革契機，而一個更加包容且關注女性需求的社會，將不僅有利於女性群體，也有助於整個社會的和諧與發展。

在談及國際局勢時，呂秀蓮分析了「川普海嘯」可能對全球與台灣帶來的影響。她認為，川普的當選可能對美國的立國精神、國際秩序以及民主憲政產生深遠影響。她援引川普曾表示「台灣距美國9500公里，距中國僅68英里」的言論，指出台灣必須重新調整自身定位，以和平中立為長遠目標，為後代謀求最大保障。

她補充，台灣應與亞洲國家和平共處，包括日本、韓國以及中國大陸。她引用她在疫情期間撰寫的著作「兩岸恩怨如何了」，希望增進大眾對兩岸關係的理解，並提出解決兩岸問題的可能方案。同時，她提到台灣地質環境的挑戰，詢問「若台灣大陸下沉，我們的後代將何去何從？」以提醒台灣人對未來生存空間的重視。

因此，呂秀蓮說 ，兩岸歷史恩怨必須解決，但台灣應避免重蹈「馬關條約」的覆轍，尤其不能淪為大國交易的籌碼。她表示台灣人應保持警覺，審慎應對全球政局變化，並從危機中尋找契機，為未來發展鋪平道路。

末了，她分享了近日探望恩師孔傑榮的溫馨經歷，「老師已經96歲，我跟老師說我81歲了，他說『太年輕了』。」她以此鼓勵僑胞不必在意年齡，保持樂觀心態，迎接挑戰。

呂秀蓮(左)和民眾握手。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮(左)和民眾握手。(記者高雲兒╱攝影)
前中華民國副總統呂秀蓮於15日晚在紐約台灣會館露面。(記者高雲兒╱攝影)
前中華民國副總統呂秀蓮於15日晚在紐約台灣會館露面。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮(中)和蘇春槐握手。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮(中)和蘇春槐握手。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮和蘇春槐(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮和蘇春槐(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮(左)和民眾握手。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮(左)和民眾握手。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮受到民眾歡迎。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮受到民眾歡迎。(記者高雲兒╱攝影)
前中華民國副總統呂秀蓮於15日晚在紐約台灣會館露面，發表主題為「台灣新命運」的專...
前中華民國副總統呂秀蓮於15日晚在紐約台灣會館露面，發表主題為「台灣新命運」的專題演講，吸引了眾多關注台灣未來發展的僑胞與媒體熱情參與。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮受到民眾歡迎。(記者高雲兒╱攝影)
呂秀蓮受到民眾歡迎。(記者高雲兒╱攝影)

呂秀蓮 川普 中華民國

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