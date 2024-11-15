布碌崙7大道嚴重車禍 6車全毀1傷

布碌崙7大道發生嚴重車禍，導致一人受傷、六輛車被撞毀。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)7大道13日下午發生一起嚴重車禍，引發社區關注，一開始不實消息指該事故造成三人死亡、六人受傷；但對此警方14日澄清道，意外並未造成人員死亡，該事故是一名駕駛突然病情發作，失去對車輛的控制，撞上前方一輛等交通燈的特斯拉 轎車，接著又撞上了四輛停在街邊的車輛所致，共造成一人受傷、六輛汽車受損。

13日下午大約4時18分，市警72分局接到報警，指在45街712號前發生一起機動車碰撞事件，警方和急救人員迅速抵達現場救援。警方初步調查表示，一名39歲的男子駕駛一輛白色賓士車從45街向西行駛時，因病情突然發作，失去對車輛的控制。這輛賓士車以很快的速度撞上了前方一輛特斯拉車的尾部，這輛特斯拉由一名30歲的亞裔 男子駕駛，當時他正在等紅綠燈，因為衝擊力太大，車子被撞後發生了旋轉，接著又撞上了其他四輛停在街邊的轎車，當時這些車內都沒人。

社群媒體上的照片顯示，車禍非常嚴重，白色賓士的前部完全被撞毀，路邊被撞車輛的損壞也不輕，有的整個側面被毀，有的車輪被撞落，還有兩輛車前後貼在一起，導致車體變形、車窗被毀。現場一片狼藉，到場是散落的汽車部件。