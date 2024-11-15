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大學點新衛星分局 詳情 聯繫方式曝光

記者高雲兒╱紐約報導
109分局局長科爾曼在最近的警民會上披露了衛星分局的更多細節，並公布衛星分局的聯繫方式。(記者高雲兒╱攝影)
109分局局長科爾曼在最近的警民會上披露了衛星分局的更多細節，並公布衛星分局的聯繫方式。(記者高雲兒╱攝影)

為提升公共安全並加強社區聯繫，紐約市警109分局在法拉盛大學點警察學院設立了新的衛星分局。109分局局長科爾曼(Kevin J. Coleman)在最近的警民會上披露了更多細節，並公布了衛星分局的聯繫方式。

科爾曼表示，衛星分局已於兩周前正式啟用，目前運行順利。他解釋道，他將繼續負責分局和衛星分局的運營，「新設立的衛星分局擁有66名警員，其中包括12位警監，並配備了額外的警車以增強巡邏力量。」

根據轄區地圖，109分局管轄範圍分為A、B、C、D四個區域。科爾曼表示，原分局負責南部的A和B區域，涵蓋凱辛納公園和法拉盛中心地帶；而衛星分局則負責北部的C和D區域，服務大學點、白石鎮、莫瑞丘及湾台等社區，這些區域以住宅區和工業區為主。

科爾曼補充，衛星分局設立了固定責任區巡邏小組，為每位警員分配搭檔和責任區，使他們能夠熟悉所管的轄區並成為「專家」，以便更好地服務社區，「我們希望警員能夠與社區建立深厚聯繫，認識更多利益相關者，從而更有效地解決居民的生活質量問題，如停車和噪音等。」

科爾曼說，新分局未來幾個月的主要目標是縮短反應時間、增加警力的可見性，並促進與社區成員的有效互動。

衛星分局設有公共熱線(718) 670-9412，居民可通過此電話聯繫相關的警員，或通過各責任區警員的電話和電子郵件聯繫他們，其中亞裔社區協調警員(NCO)為Ethan Chan，號碼為(929) 343-9220，電郵為[email protected]

大學點 法拉盛 亞裔

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