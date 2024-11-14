川普擬對中國徵60%關稅 紐約中超憂影響生意

店主表示，店內約有90%的貨品都是從中國進口的，一旦川普增加關稅，「對生意肯定會有影響」。(記者曹馨元／攝影)

對於候任總統川普 ，關稅 一直是他經濟計畫的核心政策，因他認為對進口商品增加關稅，將促進美國本土製造業的發展，並創造就業機會。但他對於中國進口商品徵收高達60%及以上關稅的計畫，讓一眾中國超市店家認為會影響生意，也讓華人消費者擔心生活成本將升高。

在競選期間，川普提出了一份關稅清單。其中，他建議對大部分進口產品徵收10%到20%的「通用(universal)」關稅，並提出對中國進口商品徵收不低於60%的關稅。同時，川普還建議取消與中國的永久性正常貿易關係，這將導致對中國商品的關稅即刻增高。

當關稅增高時，不願蝕本的商家通常會通過提高商品價格來將成本轉嫁給客戶，以導致物價升高。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for Internaional Economics)的一項研究報告指出，川普目前的關稅計畫將導致一個典型美國家庭的生活成本每年平均增加2600元。

華埠新榮食品雜貨公司的貨架上，擺滿了從中國進口的食品及日常用品。(記者曹馨元／攝影)

華埠 新榮食品雜貨公司的貨架上擺滿了從中國進口的食品及日常用品。店主白女士表示，店內約有90%的貨品都是從中國進口的，一旦川普增加關稅，「對生意肯定會有影響」。白女士解釋道，價格上漲會壓縮消費者的購買力，「可能原本會買五個的，現在看價格就只能買一兩個」。但同時，雖然表示自己肯定希望關稅能低，白女士也並不對此過度擔心，「因為人總是要吃的嘛」。

在曼哈頓工作的邱女士平日也是中國超市及中超電商平台Weee的常客，她表示，自己在中超買的比較多的就是「烤冷面」這種別處買不到的中國貨品。邱女士認為，一旦政府徵收關稅導致價格升高，對於價格敏感的她會選擇少買一些中國產品，「只能管住自己的嘴了」。

而對於華人超市業主鄧龍，雖然他也認同關稅增加對生意「肯定有影響」，但他卻對政策是否會落實持懷疑態度。鄧龍表示，他不認為關稅會增加到60%之多，「應該會通過談判解決，有可能還會降。」

華埠商改區執行總監陳作舟擔心關稅會讓人們的生活成本愈發變高，也認為轉嫁到價格上的成本會導致通貨膨脹持續增加。「商家不會做虧本生意的」，陳作舟表示，不論是華埠的居民還是一眾小商家，都將受到關稅增加的牽連。