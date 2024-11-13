長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

紐約州參議員馬丁斯(Jack Martins)和羅茲(Steve Rhoads)阻止州政府強制執行的區域化教育計畫。(取自馬丁斯臉書)

紐約州 教育廳旨在縮小教育資源差距推出的區域化計畫(Regionalization Initiative)，引發了長島許多民眾的強烈反對，其中不乏華人 ，他們擔心該計畫將剝奪地方控制權和削弱民選學校董事會的權威。對此，長島多名議員已經聯合提案反對，華人也對此舉紛紛叫好。

根據紐約州教育廳的說法，區域化計畫旨在透過學區 間的合作，縮小教育資源的地區差距，擴大學生的學習機會，促進教師招聘、提供進階課程，並在資金和援助方面實現公平。該計畫預計在2026-27學年正式實施，並將推動學區共享資源和服務以提升教育質量。

然而，該計畫在地方上引起了極大的爭議。許多地方教育官員和學校董事會成員表示強烈反對，認為該計畫可能限制地方對教育決策的自主權，並強迫學區分享教育資源，從而影響學生的學習機會。相比之下，一些低收入地區的教育官員支持該計畫，認為資源共享有助於提升服務質量。

一名不願意透露姓名的華人居民表示，長島的華人家長群已經為此吵翻了天，紛紛表示反對，「別的不說，老師不得不花精力教更多的學生，質量必然下降，我們付這麼多的稅，肯定希望維持當地控制，而不是讓州府介入」。因此，她和眾多華人都十分支持州參議員馬丁斯(Jack Martins)和羅茲(Steve Rhoads)的「我們的學校，我們的規則」(Our Schools, Our Rules Act)提案，該提案旨在阻止州政府強制執行的區域化教育計畫，維護地方學區的自治權。

馬丁斯說，「紐約州教育廳提出的區域化計畫，是對我們社區的又一次攻擊。這不是為了教育孩子，而是州府為了推行自上而下的控制，這將摧毀我們的生活品質，讓教育水平一路下滑。我們不會讓這種事發生。」