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要求房東負擔仲介費料通過 亞當斯憂轉嫁房租

記者曹馨元／紐約報導
市議會提案要求房東負擔租客的仲介費，而市長亞當斯卻對該法案產生的結果感到擔憂。(美聯社)
市議會提案要求房東負擔租客的仲介費，而市長亞當斯卻對該法案產生的結果感到擔憂。(美聯社)

由房客負擔仲介費是紐約長久以來獨有的市場規則。市議會此前提案，擬要求房東負擔租客的仲介費，該提案預計將在11月13日投票通過。而市長亞當斯(Eric Adams)在12日的記者會上對該案產生的結果感到擔憂，認為這筆費用最終還是將轉嫁到房租上。

這項名為「公平公寓租賃費用(Fairness in Apartment Rental Expenses)」的提案由布碌崙(布魯克林)民主黨市議員奧賽(Chi Osse)提出，目的是為租戶減輕負擔。目前，該法案已有33名共同提案人，超過市議會半數。

亞當斯卻擔心，由於房東會將仲介費作為成本轉嫁到房租上，這項法案有可能會讓仲介費從原先的「一次性成本」而轉變為房客「永久性的租金上升」。「有些願景與如何在現實中執行相衝突」，亞當斯說，「我認為法案的初衷是正確的，但有時候好的初衷不會達到好的結果」。

同時，亞當斯也表示，雖然他並未就該法案與市議長歐德思(Adrienne Adams)直接溝通，但他的政府事務主管(director of intergovernmental affiars)一直在「就這個問題與雙方對話，嘗試尋求一些中間立場」。

該法案的發起人奧賽抨擊亞當斯沒有全力支持這項法案，他表示，民主黨之所以在大選中失敗就是因為該黨缺乏對「錢袋子問題」的關注。奧賽和法案的支持者認為，可高達租戶年租金15%的仲介費是紐約居民租房難的眾多障礙之一。

紐約小房東協會主席何德鄰與亞當斯意見相同，認為這一法案是「好心做壞事的又一例」。他解釋道，在房地產行業中，房東的議價能力比租客更強，而由房東支付仲介費只會讓他們輕易將這一費用轉嫁到租金上，「最後還是租客買單」。同時，因此導致的租金上漲也會對「有意長租期的房客不利」；而長期租客中，有子女的家庭租戶占比更高，他們也將成為受害者。

亞當斯 房東 租金

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