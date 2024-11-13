曼哈頓史上最乾10月 野火頻發 空品拉警報

紐約曼哈頓經歷了有史以來最乾旱的10月，為了節約用水，全市已進入20年來的首次乾旱警戒狀態。(記者曹馨元／攝影)

紐約曼哈頓經歷了有史以來最乾旱的10月，為了節約用水，全市已進入20年來的首次乾旱警戒狀態(drought watch)。同時，乾燥與大風天氣也讓紐約及周邊地區更容易引發野火，美國國家氣象局(National Weather Service)已將大紐約地區多地標為「紅旗警示」狀態。

本季紐約市 降雨量極低，市府緊急管理局局長伊斯科(Zach Iscol)表示，全市每日的用水量為10億加侖，在如今的氣候狀態下，市民需要注意減少用水量來避免用水短缺問題。儘管上周末紐約終於下了一些小雨，但上州水庫的水位仍在下降。

乾燥氣候以及大風天氣也導致野火頻發。11月9日凌晨，長島 蘇福克郡貝廷霍洛(Baiting Hollow)地區一樹林突發大火，火焰迅速蔓延，燃燒面積達到20英畝，當地警方花費近10個小時才完全控制住；而位於布碌崙 (布魯克林)的展望公園(Prospect Park)也在8日晚發生灌木叢火災，消防人員在三個小時後撲滅火勢。

目前，紐約市公園已經暫時禁止燒烤，並提醒吸菸的市民要確保菸蒂完全熄滅。由於目前的氣候，一點火花都可能導致火勢迅速蔓延。而野火也導致紐約市空氣質量指數(AQI)一度達到「不健康」等級，危害市民健康。

少見的嚴重乾燥也讓紐約市民感到不適。家住新州的范先生表示，他印象中的紐約冬天更偏向「濕冷」，但今年的乾燥讓他「手龜裂，鼻子也很難受」，十分不適應。

在紐約度過第四個冬天的蔡先生也表示，自己第一次因為天氣太過乾燥而導致皮膚紅腫脫皮，嚴重到無法上班，去看了皮膚科醫生才有所好轉。而在家中還未開暖氣的情況下，「在客廳放了一晚上的麵包第二天都乾成了餅乾」，讓他更直觀地看到乾燥氣候的極端性。