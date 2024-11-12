紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市 政府現已停止兩家酒店作收容無證客 的用途，多個位於紐約上州 的收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。同時，市府計畫在明年2月關閉蘭德爾島(Randall's Island)的大型收容所，但仍會在未來考慮使用酒店作為緊急收容所。

據紐約郵報報導，位於時報廣場(Times Square)的Hotel Merit以及位於甘迺迪機場(JFK)的Quality Inn是市府第一批停止用做緊急收容所的酒店，而停用原因則是因為無證移民進入紐約市的速度已大幅放緩。在今年12月，位於紐約上州奧伯尼(Albany)、威徹斯特郡(Westchester)、伊利郡(Erie)等地的共10個收容所也將關閉。

紐約市政府指出，自兩年多前無證客大量湧入紐約市以來，市府已經幫助17萬移民離開收容所系統；與此同時，收容所內人口也從今年1月份的6萬9000人銳減至目前的5萬8000人。

市府發言人稱，歸功於聯邦層面的努力，以及拜登政府頒布的行政命令，「我們看到每周進入收容所一同的人數在持續下降」。

在紐約市，收容無證客的成本在每晚352元，其中包括支付給酒店的130元房租，以及其餘社會服務、食物等費用。據市政府預計，過去兩年以及本財年用於收容無證客的支出已超過24億1000萬元，一大部分是支付給酒店的金額。目前，仍有150家酒店作收容移民用途。

市府表示，在政府對用這些酒店進行清場之後，對於這些酒店的付款就會終止，同時也將即刻節省納稅人的支出。但紐約郵報也指出，市政府在明年仍需要1萬4000個房間來安置無證客。

自共和黨候選人川普(Donald Trump)成功當選以來，紐約市已經採取多項措施來減少提供給無證客的福利；數日前，市府宣布取消為有兩名五歲以下兒童的四口之家提供每周350元的試點計畫。