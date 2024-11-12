紐約退伍軍人節遊行2萬多人上街 華裔老兵、團體共襄盛舉

一年一度的紐約市退伍軍人節大遊行11月11日在曼哈頓舉行，紐約華裔美國退伍軍人會到場參加。(記者曹馨元／攝影)

一年一度的紐約市退伍軍人節大遊行11月11日在曼哈頓 舉行。今年，共有超過150個車隊、2萬餘名遊行者及25輛花車參與這一盛會，共同表彰所有服役軍人對國家作出的貢獻。華裔 退伍軍人也沒有缺席，他們表示，希望通過這樣的機會，讓美國民眾更好地看到美國華人對國家及社會的貢獻。

今年，共有超過150個車隊、2萬餘名遊行者及25輛花車參與這一盛會。(記者曹馨元／攝影)

遊行隊伍在當日上午就於第26街(26th Street)和第五大道(Fifth Avenue)附近集結，12時30分左右，遊行隊伍沿第五大道直上，行至曼哈頓中城47街(47th Street)附近結束。今年遊行的領隊大元帥(Grand Marshall)為榮譽勳章得主、海軍陸戰隊員梅耶(Dakota Meyer)，他因在阿富汗戰爭與伊拉克戰爭中的英勇行為而獲得表彰。

遊行隊伍中也不乏一眾華裔面孔。(記者曹馨元／攝影)

參與遊行的華裔退伍軍人溫慶光表示，自己曾在1971年至1977年服役六年，而這六年的軍旅生涯為他的一生帶來了「太大的收穫和改變」。在香港出生長大的溫慶光曾經是個好武的叛逆少年，高中都沒能畢業；但軍隊生活與基督信仰卻讓他「改過自新」，還因在軍隊中學習電子工程而得以在退伍後成為一名工程師，後又成功轉到信息技術行業，踏上了全新的人生道路。如今已經75歲的他堅持每年都參加退伍軍人會在華埠的遊行，積極展現華裔對美國社會的貢獻。

中華民國國軍老兵關愛中心也到場參與遊行。(受訪者提供)

對於已經服役20年的陳漢斌來說，每年的遊行都是讓他感到驕傲的時刻。「服役是一項光榮的工作」，陳漢斌表示，美國社會有時會對華裔的貢獻不夠重視，所以華裔軍人更要在遊行中現身，「軍隊生涯對我來說是一生的事業」。

作為一名華裔女性，秦月清在18歲剛加入軍隊時經歷了巨大的考驗。

作為一名華裔女性，秦月清在18歲剛加入軍隊時經歷了巨大的考驗，但五年的服役經歷讓她覺得最終「這一切都是值得的」。也因為不同意她參軍的決定，秦月清的母親甚至在當初要與她斷絕母女關係。退役後，秦月清利用自己的軍人福利前往哥倫比亞大學(Columbia University)就讀，並成功成為了一名醫師。「我和媽媽現在已經和好，她如今也很支持我」，秦月清說，「這證明了人生有不一樣的路可以走」。

美國退伍軍人協會向非營利組織「隧道到塔樓」基金會捐款1萬元，用於幫助退伍軍人擺脫無家可歸的困境。(記者曹馨元／攝影)

遊行當日，美國退伍軍人協會(American Legion)也向非營利組織「隧道到塔樓(Tunnel to Towers)」基金會捐款1萬美元；據該組織董事會成員Jerry Chan表示，這部分資金將用於幫助退伍軍人擺脫無家可歸的困境；「隧道到塔樓」已在全美各地修建住房，為有困難的退伍軍人提供住所。

除退伍軍人會外，代表軍眷的華裔美國退伍軍人婦女會也到場參與遊行。(記者曹馨元／攝影)