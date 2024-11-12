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紐約退伍軍人節遊行2萬多人上街 華裔老兵、團體共襄盛舉

記者曹馨元／紐約報導
一年一度的紐約市退伍軍人節大遊行11月11日在曼哈頓舉行，紐約華裔美國退伍軍人會到場參加。(記者曹馨元／攝影)
一年一度的紐約市退伍軍人節大遊行11月11日在曼哈頓舉行，紐約華裔美國退伍軍人會到場參加。(記者曹馨元／攝影)

一年一度的紐約市退伍軍人節大遊行11月11日在曼哈頓舉行。今年，共有超過150個車隊、2萬餘名遊行者及25輛花車參與這一盛會，共同表彰所有服役軍人對國家作出的貢獻。華裔退伍軍人也沒有缺席，他們表示，希望通過這樣的機會，讓美國民眾更好地看到美國華人對國家及社會的貢獻。

今年，共有超過150個車隊、2萬餘名遊行者及25輛花車參與這一盛會。(記者曹馨元...
今年，共有超過150個車隊、2萬餘名遊行者及25輛花車參與這一盛會。(記者曹馨元／攝影)

遊行隊伍在當日上午就於第26街(26th Street)和第五大道(Fifth Avenue)附近集結，12時30分左右，遊行隊伍沿第五大道直上，行至曼哈頓中城47街(47th Street)附近結束。今年遊行的領隊大元帥(Grand Marshall)為榮譽勳章得主、海軍陸戰隊員梅耶(Dakota Meyer)，他因在阿富汗戰爭與伊拉克戰爭中的英勇行為而獲得表彰。

遊行隊伍中也不乏一眾華裔面孔。(記者曹馨元／攝影)
遊行隊伍中也不乏一眾華裔面孔。(記者曹馨元／攝影)

參與遊行的華裔退伍軍人溫慶光表示，自己曾在1971年至1977年服役六年，而這六年的軍旅生涯為他的一生帶來了「太大的收穫和改變」。在香港出生長大的溫慶光曾經是個好武的叛逆少年，高中都沒能畢業；但軍隊生活與基督信仰卻讓他「改過自新」，還因在軍隊中學習電子工程而得以在退伍後成為一名工程師，後又成功轉到信息技術行業，踏上了全新的人生道路。如今已經75歲的他堅持每年都參加退伍軍人會在華埠的遊行，積極展現華裔對美國社會的貢獻。

中華民國國軍老兵關愛中心也到場參與遊行。(受訪者提供)
中華民國國軍老兵關愛中心也到場參與遊行。(受訪者提供)

對於已經服役20年的陳漢斌來說，每年的遊行都是讓他感到驕傲的時刻。「服役是一項光榮的工作」，陳漢斌表示，美國社會有時會對華裔的貢獻不夠重視，所以華裔軍人更要在遊行中現身，「軍隊生涯對我來說是一生的事業」。

作為一名華裔女性，秦月清在18歲剛加入軍隊時經歷了巨大的考驗。
作為一名華裔女性，秦月清在18歲剛加入軍隊時經歷了巨大的考驗。

作為一名華裔女性，秦月清在18歲剛加入軍隊時經歷了巨大的考驗，但五年的服役經歷讓她覺得最終「這一切都是值得的」。也因為不同意她參軍的決定，秦月清的母親甚至在當初要與她斷絕母女關係。退役後，秦月清利用自己的軍人福利前往哥倫比亞大學(Columbia University)就讀，並成功成為了一名醫師。「我和媽媽現在已經和好，她如今也很支持我」，秦月清說，「這證明了人生有不一樣的路可以走」。

美國退伍軍人協會向非營利組織「隧道到塔樓」基金會捐款1萬元，用於幫助退伍軍人擺脫...
美國退伍軍人協會向非營利組織「隧道到塔樓」基金會捐款1萬元，用於幫助退伍軍人擺脫無家可歸的困境。(記者曹馨元／攝影)

遊行當日，美國退伍軍人協會(American Legion)也向非營利組織「隧道到塔樓(Tunnel to Towers)」基金會捐款1萬美元；據該組織董事會成員Jerry Chan表示，這部分資金將用於幫助退伍軍人擺脫無家可歸的困境；「隧道到塔樓」已在全美各地修建住房，為有困難的退伍軍人提供住所。

除退伍軍人會外，代表軍眷的華裔美國退伍軍人婦女會也到場參與遊行。(記者曹馨元／攝...
除退伍軍人會外，代表軍眷的華裔美國退伍軍人婦女會也到場參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

除紐約華裔美國退伍軍人會外，代表軍眷的退伍軍人婦女會及中華民國國軍老兵關愛中心也到場參與遊行；隊伍所到之處也受到眾多圍觀群眾的搖旗歡呼，向退伍軍人致敬。

隊伍所到之處也受到眾多圍觀群眾的搖旗歡呼，向退伍軍人致敬。(記者曹馨元／攝影)
隊伍所到之處也受到眾多圍觀群眾的搖旗歡呼，向退伍軍人致敬。(記者曹馨元／攝影)

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