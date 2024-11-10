野火災情頻傳 紐約市煙味瀰漫 華人：以為鄰居烤肉

由於周邊野火影響，紐約市9日可聞到煙味，在8大道有零星民眾戴口罩出門。(記者馬璿╱攝影)

紐約州、新澤西州近日頻傳出野火災情，9日不少紐約市 民都聞到煙霧味道，布碌崙(布魯克林)有居民聞到濃濃的炭燒味，還以為是附近鄰居在烤肉，新州居民也在開車前往曼哈頓的路上聞到濃烈煙味；市府將紅旗警告(red flag warning)延至9日晚，提醒民眾減少戶外活動，根據天氣預報，10日(周日)晚紐約市及周邊將出現降雨。

9日在布碌崙8大道華社，街上只有零星的人戴口罩 ，不少民眾不清楚發生野火，但卻有聞到煙霧味。百業超市的黃Judy表示，她在8日晚7時左右閉店時就聞到濃濃的炭燒味，她起初以為是街坊在烤肉，但回到家後發現味道仍未消散，直到看到朋友通知她戴起口罩、緊閉門窗，她才得知消息。

超市內也有不少客人抱怨空氣品質問題，雖然有許多人不知道發生多起野火，但還是聞到了樹木燃燒的氣味，久久不散。

居住在新州的范世濤說，當日在開車前往曼哈頓途中便聞到濃烈的煙味，隨後迅速打開空氣內循環功能，防止更多煙霧進入車內；他還表示，自己不久前才清洗車身，現又要擔心霧霾將汙染再次附著於車上。

根據空氣質量指數(AQI)，紐約市9日的數值一度超過150，屬於「不健康」等級，對此市府將8日發布的紅旗警告延長至9日晚。

日前市長亞當斯 (Eric Adams)與市環保局(DEP)局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)發布全市「乾旱警報」(Drought Watch)。

亞當斯9日更進一步發布命令，禁止民眾在全市公園內烤肉，以免引發火源，進一步造成野火，該命令即刻生效；亞當斯在聲明中要求市民配合，預防更多野火發生，「要度過這個乾旱期，需要所有人一起努力」。

面對持續乾燥的天氣以及野火影響，市府提醒，若看到火災務必撥打911，同時呼籲民眾留在室內緊閉門窗、使用空氣清淨機、限制可能使空氣惡化的活動、佩戴口罩並減少戶外活動。尤其針對低溼度、強風的天氣，提醒民眾勿將尚未燒盡的香菸扔棄，以免引起車道周圍乾燥地區起火。